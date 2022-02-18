Расследования 18.02.2022 10:54
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18.02.2022 10:54
Бывший начальник ГУ МВД по Волгоградской области генерал-майор Михаил Цукрук может стать очередным свидетелем в суде против экс-главы СУ СКР региона генерал-лейтенанта Михаила Музраева. Как сообщает ИА «Высота 102», выступление Цукрука намечено ориентировочно на 21-22 февраля.
По словам адвоката Музраева Владимира Семенцова, первоначально Цукрук приглашался в суд 7 февраля, однако заседание было перенесено по неизвестным причинам. Семенцов предполагает, что слушания сорвались из-за болезни судьи.
– Я вообще не понимаю, о чем может свидетельствовать Цукрук, – размышляет адвокат. – В чем обвиняют моего подзащитного? В организации теракта – так причем здесь Цукрук? В хранении боеприпасов – опять же причем здесь Цукрук? В злоупотреблении служебными полномочиями? Ну что он может сказать? В свое время он был признан виновным, и это решение не смог оспорить, приговор был оставлен в силе, пройдя соответствующие инстанции, значит, все было по закону. Как и Ищенко, он может только обвинять моего подзащитного в сфабрикованности своего уголовного дела, по существу текущих обвинений в адрес Музраева ему сказать нечего.
Владимир Семенцов утверждает, что он вместе со своим подзащитным готов к выступлениям любых свидетелей. По его словам, Михаил Музраев сам плотно работает с документами и даже дает поручения своим адвокатам.
– Настрой у него боевой, духом он не упал, чувствует себя хорошо, – подтвердил Семенцов.
К настоящему моменту по делу Музраева было допрошено всего 14 человек. Между тем, говорит Владимир Семенцов, в числе свидетелей еще сотни людей. Таким образом, говорить о том, что суд близится к завершению, не приходится. Напомним, что уголовное дело в отношении Михаила Музраева было возбуждено в июне 2019 года. И на стадии следствия, и на период суда экс-руководитель регионального СУ СКР находится под стражей.
Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда
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