Расследования

На суде по делу генерала СК Музраева ждут экс-главу волгоградского ГУ МВД Цукрука

Расследования 18.02.2022 10:54
0
18.02.2022 10:54



Бывший начальник ГУ МВД по Волгоградской области генерал-майор Михаил Цукрук может стать очередным свидетелем в суде против экс-главы СУ СКР региона генерал-лейтенанта Михаила Музраева. Как сообщает ИА «Высота 102», выступление Цукрука намечено ориентировочно на 21-22 февраля. 

По словам адвоката Музраева Владимира Семенцова, первоначально Цукрук приглашался в суд 7 февраля, однако заседание было перенесено по неизвестным причинам. Семенцов предполагает, что слушания сорвались из-за болезни судьи. 

– Я вообще не понимаю, о чем может свидетельствовать Цукрук, –  размышляет адвокат. – В чем обвиняют моего подзащитного? В организации теракта – так причем здесь Цукрук? В хранении боеприпасов – опять же причем здесь Цукрук? В злоупотреблении служебными полномочиями? Ну что он может сказать? В свое время он был признан виновным, и это решение не смог оспорить, приговор был оставлен в силе, пройдя соответствующие инстанции, значит, все было по закону. Как и Ищенко, он может только обвинять моего подзащитного в сфабрикованности своего уголовного дела, по существу текущих обвинений в адрес Музраева ему сказать нечего.

Владимир Семенцов утверждает, что он вместе со своим подзащитным готов к выступлениям любых свидетелей. По его словам, Михаил Музраев сам плотно работает с документами и даже дает поручения своим адвокатам. 

– Настрой у него боевой, духом он не упал, чувствует себя хорошо, – подтвердил Семенцов. 

К настоящему моменту по делу Музраева было допрошено всего 14 человек. Между тем, говорит Владимир Семенцов, в числе свидетелей еще сотни людей. Таким образом, говорить о том, что суд близится к завершению, не приходится. Напомним, что уголовное дело в отношении Михаила Музраева было возбуждено в июне 2019 года. И на стадии следствия, и на период суда экс-руководитель регионального СУ СКР находится под стражей.

Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Расследования
18.02.2022 13:48
Расследования 18.02.2022 13:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.02.2022 12:18
Расследования 18.02.2022 12:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.02.2022 11:35
Расследования 18.02.2022 11:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.02.2022 11:01
Расследования 18.02.2022 11:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.02.2022 10:32
Расследования 18.02.2022 10:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2022 21:08
Расследования 17.02.2022 21:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2022 20:36
Расследования 17.02.2022 20:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2022 20:08
Расследования 17.02.2022 20:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2022 17:54
Расследования 17.02.2022 17:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2022 12:48
Расследования 17.02.2022 12:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2022 10:55
Расследования 17.02.2022 10:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2022 10:49
Расследования 17.02.2022 10:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2022 19:08
Расследования 16.02.2022 19:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2022 18:00
Расследования 16.02.2022 18:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2022 13:50
Расследования 16.02.2022 13:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:04
Волгоградские газовики рассказали о том, как «догазифицировать» свой домСмотреть фотографии
14:56
Январская инфляция в Волгоградской области стала самой низкой в ЮФОСмотреть фотографии
14:40
Волгоградский облздрав озвучил страшный прогноз распространения коронавирусаСмотреть фотографии
13:48
Оскорбленный житель Камышина убил знакомого одним ударом в сердцеСмотреть фотографии
13:46
Сенатор Горняков остался у руля волгоградского реготделения «ЕР»Смотреть фотографии
13:42
«Мы разрулили»: медики заявили о победе над очередями в волгоградской поликлиникеСмотреть фотографии
13:24
Волгоградцы выбирают: «Ростелеком» определил наиболее популярные в регионе цифровые сервисыСмотреть фотографии
13:20
«Боятся заразиться?»: волгоградцы пожаловались на недосмотр на приеме у врачейСмотреть фотографии
13:03
Случится ли сенсация: в Волгограде 18 февраля единороссы выберут секретаря отделенияСмотреть фотографии
12:18
За срыв капремонта 16 домов в Волгограде и хищение 27 млн рублей возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
11:49
В Волгоградской области ковид-пациенты массово пошли на поправкуСмотреть фотографии
11:35
В дисбате продолжит службу солдат-срочник за драку в волгоградском военном госпиталеСмотреть фотографии
11:14
«Ростелеком» продлевает сроки приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
11:01
В Волгограде кондуктор троллейбуса выгнала на мороз 13-летнего подросткаСмотреть фотографии
10:54
На суде по делу генерала СК Музраева ждут экс-главу волгоградского ГУ МВД ЦукрукаСмотреть фотографии
10:32
Задержан житель Волгограда, расстрелявший доставщика DeliveryСмотреть фотографииCмотреть видео
10:23
В Волгограде регоператора оштрафовали за нерегулярный вывоз мусораСмотреть фотографии
10:13
Три человека пострадали в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде УК заплатит за сгнивший чердакСмотреть фотографии
09:57
Сергей Китаев: Россия прямо демонстрирует нежелание воевать с братским народомСмотреть фотографии
09:27
Дорожники за ночь заделали яму на севере Волгограда после публикации «Высоты 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
08:58
От плюса до минуса: трассы в Волгоградской области попали во власть тумана и гололедаСмотреть фотографии
08:29
Гадючий лук вырастили для выставки первоцветов в ВолжскомСмотреть фотографии
08:16
В Волгограде 26 улиц и 2 СНТ останутся без светаСмотреть фотографии
07:43
В Советском районе Волгограда снесут два гаражаСмотреть фотографии
21:08
Волгоградского активиста выпустили из спецприемника на свободуСмотреть фотографии
20:36
«Пластикового короля» из Волгограда осудили в Москве за мошенничествоСмотреть фотографии
20:08
СК забирает у полиции дело об избиении школьника в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:52
Водитель «Нивы» переехал дорогу Audi TT в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:06
Топливо для сельхозработ снова подорожало в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 