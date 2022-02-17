Не грузин, но из Тбилисси: волгоградский "Ротор" обзавелся новым футболистом

Спорт 17.02.2022 15:46
0
17.02.2022 15:46
Волгоградский «Ротор» подписал контракт с новым игроком. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, соглашение с Имраном Улад Омаром рассчитано до конца сезона 2021/2022 с правом продления.
Имран Улад Омар – голландский футболист марокканского происхождения и воспитанник амстердамской академии футбола.
Начинал карьеру в ФК «Дор Вилскрахт Стерк», за который играл с 2004 по 2014 год. Затем выступал за «Хееренвен», «Зебюргию», «Ахиллес 29» (все — Нидерланды). В 2018 году перешёл в «Тренчин» (Словакия), откуда позже перебрался в «Ден Босх» (Нидерланды). Сезон 2019/2020 провёл в футбольном клубе «Академиия Клинчени» (Румыния). В 2020 году перешёл в тбилисский «Локомотив». В прошлом году забил 7 голов в 33 матчах чемпионата Грузии.
Фото сайта СК "Ротор".
Реклама
«Это не по-спортивному»: олимпийская чемпионка Лариса Ильченко призвала прекратить травлю Камилы Валиевой17.02.2022 09:56
Спорт 17.02.2022 09:56
Волгоградский «Ротор» в Турции сыграл вничью с клубом из Узбекистана - 2:216.02.2022 13:14
Спорт 16.02.2022 13:14
Волгоградский «Ротор» проиграл в Турции клубу из Латвии – 1:212.02.2022 18:59
Спорт 12.02.2022 18:59
На Югорский лыжный марафон зарегистрировались уже 1000 участников07.02.2022 16:02
Спорт 07.02.2022 16:02
Волгоградские гандболистки вышли из карантина31.01.2022 16:01
Спорт 31.01.2022 16:01
В Волжском территорию в 85 га подготовят для стройки аналога «Лужников»30.01.2022 15:42
Спорт 30.01.2022 15:42
Волгоградский «Ротор» в Турции обыграл клуб из Болгарии – 4:229.01.2022 18:12
Спорт 29.01.2022 18:12
Волгоградский «Ротор» провел тренировку в заснеженной Турции26.01.2022 08:07
Спорт 26.01.2022 08:07
Игроков и тренеров волгоградского гандбольного клуба поразил вирус24.01.2022 18:34
Спорт 24.01.2022 18:34
Волгоградский «Ротор» улетает в Турцию21.01.2022 12:30
Спорт 21.01.2022 12:30
Уехавший в Америку волгоградец одержал феерическую победу на чемпионате UFC16.01.2022 14:47
Спорт 16.01.2022 14:47
В волгоградском «Роторе» - новый тренер10.01.2022 20:02
Спорт 10.01.2022 20:02
Волгоградскому СК "Ротор" дали из бюджета 760 миллионов рублей на 2022 год10.01.2022 14:53
Спорт 10.01.2022 14:53
Экс-главный тренер волгоградского клуба Дмитрий Хохлов: «Желаю забыть «Ротор»22.12.2021 11:50
Спорт 22.12.2021 11:50
Артем Куликов стал главным тренером волгоградского «Ротора»06.12.2021 13:54
Спорт 06.12.2021 13:54
Реклама