Не грузин, но из Тбилисси: волгоградский "Ротор" обзавелся новым футболистом





Волгоградский «Ротор» подписал контракт с новым игроком. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, соглашение с Имраном Улад Омаром рассчитано до конца сезона 2021/2022 с правом продления.

Имран Улад Омар – голландский футболист марокканского происхождения и воспитанник амстердамской академии футбола.

Начинал карьеру в ФК «Дор Вилскрахт Стерк», за который играл с 2004 по 2014 год. Затем выступал за «Хееренвен», «Зебюргию», «Ахиллес 29» (все — Нидерланды). В 2018 году перешёл в «Тренчин» (Словакия), откуда позже перебрался в «Ден Босх» (Нидерланды). Сезон 2019/2020 провёл в футбольном клубе «Академиия Клинчени» (Румыния). В 2020 году перешёл в тбилисский «Локомотив». В прошлом году забил 7 голов в 33 матчах чемпионата Грузии.

Фото сайта СК "Ротор".



