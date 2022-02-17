Расследования

«Не считаю себя экстремистом»: оппозиционер из Волгограда заявил о преследовании за песню «Нищих убивай!»

Расследования 17.02.2022 12:48
0
17.02.2022 12:48


Активист Евгений Кочегин, ранее известный своим участием в многочисленных несанкционированных акциях в Волгограде, сообщил о преследовании за распространение песни «Нищих убивай!». 
- На меня возбудили дело за распространение песни панк-группы «Порнофильмы». К материалам дела Центр противодействия экстремизму прикрепил фотографию с двумя очень опасными экстремистами: мной и вокалистом группы. Обвинение я не признаю, не считаю себя экстремистом из-за того, что мне нравится песня «Нищих убивай!» именно в смысле гротескного отображения образа мышления истеблишмента. Попытку преследовать за это считаю необоснованным вмешательством в защищаемое Европейской конвенцией право на свободу выражения, - сообщил Кочегин сегодня в своем Telegram-канале.

Ранее Кочегин уже высказывался по поводу признания песни «Нищих убивай!» экстремистским материалом, называя это решение абсурдным. Он пояснял, что эта композиция является кавером на песню легендарной американской панк-группы Dead Kennedys «Kill the poor».  
- Текст песни был практически дословно переведен на русский язык с небольшими художественными украшениями и адаптацией под русскую действительность, - пояснял Кочегин. По его мнению, очевидно, что эта песня поется от лица представителя элиты, который в комичной форме выражает гиперболизированное презрение к бедным.

Сегодня Волгоградский областной суд отменил решение, вынесенное 23 сентября прошлого года, о признании песни «Нищих убивай!»  музыкальной панк-группы  Порнофильмы» экстремистским материалом. Апелляционная инстанция посчитала, что судом первой инстанции были допущены процессуальные нарушения при рассмотрении дела. Оно направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.


На фото: вокалист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров в суде Волгограда (слева)

Сегодня на заседании суда присутствовал вокалист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров. Он и его представитель пояснили свою позицию по административному делу, отметив, что его рассмотрение в суде первой инстанции прошло без их участия. Также на заседании прозвучало, что сегодня возбуждено первое административное дело по ст. 20.29 КоАП РФ (Производство и распространение экстремистских материалов) в отношении лица, разместившего на своей страничке в соцсети песню «Нищих убивай!». Данная статья влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства.

Напомним, Евгений Кочегин ранее был координатором волгоградского штаба Алексея Навального, которая признана экстремистской организацией. «Штабы Навального» внесены в список экстремистских организаций в прошлом году. Также организация признана иноагентом, ее деятельность запрещена в России. 
Фото: Instagram Евгения Кочегина

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Расследования
17.02.2022 10:55
Расследования 17.02.2022 10:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2022 10:49
Расследования 17.02.2022 10:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2022 19:08
Расследования 16.02.2022 19:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2022 18:00
Расследования 16.02.2022 18:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2022 13:50
Расследования 16.02.2022 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2022 11:18
Расследования 16.02.2022 11:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2022 09:20
Расследования 16.02.2022 09:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2022 19:17
Расследования 15.02.2022 19:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2022 14:38
Расследования 15.02.2022 14:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2022 12:25
Расследования 15.02.2022 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2022 12:15
Расследования 15.02.2022 12:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2022 11:38
Расследования 15.02.2022 11:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2022 11:27
Расследования 15.02.2022 11:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.02.2022 17:39
Расследования 14.02.2022 17:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.02.2022 17:28
Расследования 14.02.2022 17:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:17
Бочаров нагрузил единороссов новыми задачамиСмотреть фотографии
15:46
Не грузин, но из Тбилисси: волгоградский "Ротор" обзавелся новым футболистомСмотреть фотографии
15:08
Под Волгоградом врачи спасают 2-летнюю девочкуСмотреть фотографии
15:03
Концессии предлагают абонентам эффективный способ для погашения задолженностиСмотреть фотографии
14:44
В гаражах на юге Волгограда найдено тело 33-летнего мужчиныСмотреть фотографии
14:36
Два катера с топливом затонули в Сарептском затоне в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:34
Автобус №65 протаранил «Ниву» в Волгограде, парализована ул. ИсторическаяСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
Закредитованность волгоградцев увеличилась до 261 миллиарда рублейСмотреть фотографии
14:20
«Книжки-то приходят, но что-то в них не так»: в Волгоградской облдуме озаботились качеством патриотизма в библиотекахСмотреть фотографии
14:10
В Волгоградской области нашли замену ушедшему в отставку главе районаСмотреть фотографии
13:33
Депутаты Волгоградской облдумы лишили административный кодекс эротикиСмотреть фотографии
13:00
В центре Волгограда весной начнут строить всесезонный аквапаркСмотреть фотографии
12:48
«Не считаю себя экстремистом»: оппозиционер из Волгограда заявил о преследовании за песню «Нищих убивай!»Смотреть фотографии
12:06
Бочаров заявил о необходимости повышения зарплат мировых судей в регионеСмотреть фотографии
11:42
Волгоградский суд отменил решение о признании экстремистской песни панк-группы «Порнофильмы»Смотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области растёт число госпитализаций ковид-зараженныхСмотреть фотографии
10:55
В центре Волгограда из-за фритюрницы эвакуировали посетителей кафе «Кинза»Смотреть фотографии
10:55
Мертвого мужчину нашли в палате психбольницы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:49
Без срока давности: спустя 20 лет в Москве задержали убийцу 28-летнего волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
В Волжском элитный внедорожник протаранил «Жигули»Смотреть фотографии
10:23
Пять автомобилей сгорели за сутки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:56
«Это не по-спортивному»: олимпийская чемпионка Лариса Ильченко призвала прекратить травлю Камилы ВалиевойСмотреть фотографии
09:52
Суд запретил волгоградцу охотиться из-за видеоролика в соцсетяхСмотреть фотографии
09:34
Смертность бизнеса снизилась за год в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:26
«Уже были и прокуратура, и полиция»: на АЗС в Волгоградской области произошел разлив топливаСмотреть фотографии
09:18
Дачников на острове в Волгограде обложили счетами за фиктивный вывоз мусораСмотреть фотографии
07:57
В Волгограде 80 домов останутся без светаСмотреть фотографии
07:46
В Волгограде возбудили ряд уголовных дел по захвату домов УКСмотреть фотографии
20:49
Гидрометцентр предупредил о тумане и гололедице в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:57
В Волгограде умер легендарный спортсмен-самбист Геннадий СтеганцевСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 