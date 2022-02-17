«Не считаю себя экстремистом»: оппозиционер из Волгограда заявил о преследовании за песню «Нищих убивай!»
Расследования 17.02.2022 12:48
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17.02.2022 12:48
Активист Евгений Кочегин, ранее известный своим участием в многочисленных несанкционированных акциях в Волгограде, сообщил о преследовании за распространение песни «Нищих убивай!».
- На меня возбудили дело за распространение песни панк-группы «Порнофильмы». К материалам дела Центр противодействия экстремизму прикрепил фотографию с двумя очень опасными экстремистами: мной и вокалистом группы. Обвинение я не признаю, не считаю себя экстремистом из-за того, что мне нравится песня «Нищих убивай!» именно в смысле гротескного отображения образа мышления истеблишмента. Попытку преследовать за это считаю необоснованным вмешательством в защищаемое Европейской конвенцией право на свободу выражения, - сообщил Кочегин сегодня в своем Telegram-канале.
Ранее Кочегин уже высказывался по поводу признания песни «Нищих убивай!» экстремистским материалом, называя это решение абсурдным. Он пояснял, что эта композиция является кавером на песню легендарной американской панк-группы Dead Kennedys «Kill the poor».
- Текст песни был практически дословно переведен на русский язык с небольшими художественными украшениями и адаптацией под русскую действительность, - пояснял Кочегин. По его мнению, очевидно, что эта песня поется от лица представителя элиты, который в комичной форме выражает гиперболизированное презрение к бедным.
Сегодня Волгоградский областной суд отменил решение, вынесенное 23 сентября прошлого года, о признании песни «Нищих убивай!» музыкальной панк-группы Порнофильмы» экстремистским материалом. Апелляционная инстанция посчитала, что судом первой инстанции были допущены процессуальные нарушения при рассмотрении дела. Оно направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.
На фото: вокалист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров в суде Волгограда (слева)
Сегодня на заседании суда присутствовал вокалист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров. Он и его представитель пояснили свою позицию по административному делу, отметив, что его рассмотрение в суде первой инстанции прошло без их участия. Также на заседании прозвучало, что сегодня возбуждено первое административное дело по ст. 20.29 КоАП РФ (Производство и распространение экстремистских материалов) в отношении лица, разместившего на своей страничке в соцсети песню «Нищих убивай!». Данная статья влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства.
Напомним, Евгений Кочегин ранее был координатором волгоградского штаба Алексея Навального, которая признана экстремистской организацией. «Штабы Навального» внесены в список экстремистских организаций в прошлом году. Также организация признана иноагентом, ее деятельность запрещена в России.
Фото: Instagram Евгения Кочегина
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