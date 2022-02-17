



Сегодня Волгоградский областной суд отменил решение о признании произведения музыкальной панк-группы «Порнофильмы» экстремистским материалом. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, апелляционная инстанция пришла к выводу, что судом первой инстанции были допущены процессуальные нарушения при рассмотрении дела. Волгоградский областной суд отменил ранее вынесенное решение Дзержинского районного суда Волгограда и направил административное дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.

Дзержинский районный суд Волгограда 23 сентября прошлого года удовлетворил административное исковое заявление заместителя прокурора Волгоградской области в защиту интересов РФ и неопределенного круга лиц о признании музыкальной композиции под названием «Нищих Убивай!» панк-группы «Порнофильмы» экстремистским материалом. Решением суда данное произведение было запрещено к распространению. Однако данное решение было обжаловано.

Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области