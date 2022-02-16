Эксперты выявили особенности рынка продажи коттеджей в Волгограде и Екатеринбурге

Полезно знать 16.02.2022 16:20 Реклама
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16.02.2022 16:20 Реклама
Волгоградцы активно интересуются покупкой недвижимости, в том числе и в других регионах. Этот вывод на основании мониторинга запросов сделало Федеральное агентство недвижимости «Этажи» и провело сравнительное исследование волгоградского и екатеринбургского рынков коттеджей. Для анализа были взяты сведения онлайн-ресурса компании, где все предложения идут с детальными описаниями.
Согласно информации экспертов, продажа коттеджей в Екатеринбурге стартует с 400 тыс. рублей. На аналогичном уровне находится стоимость предложений в Волгограде: на середину февраля здесь можно было приобрести жилье за 399 тыс. рублей. При этом по самым высоким ценам у двух городов образовалась значительная разбежка. Если для Волгограда самые дорогие варианты оказались на отметке 25 млн. рублей, то для Екатеринбурга – 120 млн. рублей, то есть, почти в 5 раз дороже. При этом в премиальном сегменте во втором случае представлено гораздо больше недвижимости: свыше 25 млн. рублей стоят более трех десятков домов. На середину февраля самое большое по площади продаваемое жилье составляло для Волгограда 497,6 м2, а для Екатеринбурга – 2500 м2.
Сегодня через онлайн-порталы недвижимости легко составлять представление о рынке Волгограда, Екатеринбурга или любого другого города, что существенно помогает в планировании покупки наиболее подходящего объекта.
Если речь идет о коттедже, то важно внимательно знакомиться с описаниями, выделяя наиболее значимые именно для себя моменты. Таковые могут быть представлены стоимостью, площадью дома и прилегающего к нему участка, месторасположением, степенью обустроенности. Для того чтобы сориентироваться во всех этих составляющих, можно брать на вооружение вспомогательные инструменты, которые позволяют в несколько кликов добраться до устраивающих объектов.
Одним из наиболее ценных помощников при поиске коттеджа является фильтр. Свыше десятка его полей акцентируют внимание на наиболее востребованных у потребителей характеристиках.
Также мгновенно разобраться с каталогом помогают сортировщики, правда, они работают лишь с отдельно взятым параметром, который при желании можно быстро заменить на другой.
Интересно и использование интерактивной карты, которая позволяет увидеть город и доступные в нем коттеджи схематично или в формате снимка со спутника. Именно этот инструмент позволяет увидеть прилегающую инфраструктуру, понять, насколько далеко жилье находится от центра, много ли рядом частных домов, заслуживающих внимания природных объектов и прочего.
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