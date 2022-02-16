Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с КамАЗом на юге Волгограда





Водитель легкового автомобиля погиб в лобовом ДТП с КамАЗом в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, смертельная авария произошла на втором километре трассы Р-22 «Каспий».

По предварительной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, минувшим утром 31-летний водитель LADA Priora двигался со стороны улицы 40 лет ВЛКСМ в сторону села Большие Чапурники и не справился с управлением. Мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом под управлением 43-летнего жителя Белгородской области.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области