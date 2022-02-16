Расследования 16.02.2022 09:20
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16.02.2022 09:20
Следователи выясняют обстоятельства жуткого случая, который произошел в селе Лебяжье Камышинского района. В одном из домов населенного пункта был обнаружен труп мужчины, у которого отсутствовали половые органы и часть бедра.
Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, мужчина проживал с сыном и был лежачим больным. Близкий родственник и обнаружил его мертвым в постели.
В правоохранительных органах подтвердили, что 71-летний мужчина был найден обнаженным в кровати в своем доме. При этом на трупе имелись телесные повреждения верхней трети левого бедра и в виде отсутствия полового члена.
Судмедэксперты предполагают, что объесть ткани умершего могли крысы. Признаков криминальной смерти не обнаружено.
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