Власти города воинской славы в Волгоградской области наказали за свалку у реки

Экология 11.02.2022 10:09
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11.02.2022 10:09
Штраф в сумме 400 тысяч рублей наложен на администрацию Калачевского городского поселения в Волгоградской области за бездействие по ликвидации несанкционированной свалки. Как сообщили в Межрегиональным управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, в ведомство поступили многочисленные жалобы от жителей Калача-на-Дону на наличие огромной свалки на территории города.
В ходе проверки факты подтвердились. Установлено, что несанкционированные свалки отходов расположены на земельном участке в границах Калача-на-Дону, собственность на который не разграничена. Специалистами лаборатории филиала ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" – ЦЛАТИ по Волгоградской области были отобраны пробы.
В ходе их исследования выявлено превышение концентрации загрязняющих веществ в почве по сравнению с фоновыми значениями по нефтепродуктам и нитрат-иону. Общая площадь территории, занятой несанкционированными свалками, составляет 13600 кв.м.
Администрация Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области привлечена к административной ответственности по ч. 2 по ст. 8.7 КоАП РФ в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Постановление может быть обжаловано в установленном законом порядке. В адрес администрации направлено представление об устранении нарушений.
Калач-на-Дону находится в излучине реки Дон в 80 км от Волгограда. Указом президента РФ от 25 марта 2010 г. № 342 Калачу-на-Дону было присвоено почетное звание "Город воинской славы" за его мужество во время Первой мировой и Великой Отечественной войны.
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