Экология

Власти города воинской славы в Волгоградской области наказали за свалку у реки

Экология 11.02.2022 10:09
0
11.02.2022 10:09


Штраф в сумме 400 тысяч рублей наложен на администрацию Калачевского городского поселения в Волгоградской области за бездействие по ликвидации несанкционированной свалки. Как сообщили в Межрегиональным управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, в ведомство поступили многочисленные жалобы от жителей Калача-на-Дону на наличие огромной свалки на территории города.
В ходе проверки факты подтвердились. Установлено, что несанкционированные свалки отходов расположены на земельном участке в границах Калача-на-Дону, собственность на который не разграничена. Специалистами лаборатории филиала ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" – ЦЛАТИ по Волгоградской области были отобраны пробы.

В ходе их исследования выявлено превышение концентрации загрязняющих веществ в почве по сравнению с фоновыми значениями по нефтепродуктам и нитрат-иону. Общая площадь территории, занятой несанкционированными свалками, составляет 13600 кв.м.
Администрация Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области привлечена к административной ответственности по ч. 2 по ст. 8.7 КоАП РФ в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Постановление может быть обжаловано в установленном законом порядке. В адрес администрации направлено представление об устранении нарушений.
Калач-на-Дону находится в излучине реки Дон в 80 км от Волгограда. Указом президента РФ от 25 марта 2010 г. № 342 Калачу-на-Дону было присвоено почетное звание "Город воинской славы" за его мужество во время Первой мировой и Великой Отечественной войны.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры в сданном доме в Дзержинском районе Волгограда

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Экология
08.02.2022 12:40
Экология 08.02.2022 12:40
Комментарии 0

0
Далее
Экология
07.02.2022 15:00
Экология 07.02.2022 15:00
Комментарии

0
Далее
Экология
07.02.2022 12:51
Экология 07.02.2022 12:51
Комментарии

0
Далее
Экология
04.02.2022 17:01
Экология 04.02.2022 17:01
Комментарии

0
Далее
Экология
02.02.2022 08:00
Экология 02.02.2022 08:00
Комментарии 0

0
Далее
Экология
19.01.2022 19:33
Экология 19.01.2022 19:33
Комментарии

0
Далее
Экология
17.01.2022 11:58
Экология 17.01.2022 11:58
Комментарии

0
Далее
Экология
10.01.2022 16:07
Экология 10.01.2022 16:07
Комментарии

0
Далее
Экология
10.01.2022 10:40
Экология 10.01.2022 10:40
Комментарии

0
Далее
Экология
31.12.2021 12:01
Экология 31.12.2021 12:01
Комментарии

0
Далее
Экология
29.12.2021 10:03
Экология 29.12.2021 10:03
Комментарии

0
Далее
Экология
24.12.2021 14:09
Экология 24.12.2021 14:09
Комментарии

0
Далее
Экология
22.12.2021 14:28
Экология 22.12.2021 14:28
Комментарии

0
Далее
Экология
22.12.2021 10:32
Экология 22.12.2021 10:32
Комментарии

0
Далее
Экология
18.12.2021 09:20
Экология 18.12.2021 09:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:42
Депутаты Волгоградской облдумы поднимут стоимость своих служебных автомобилейСмотреть фотографии
11:35
Две трети потенциальных директоров волгоградских УК провалили экзаменСмотреть фотографии
10:39
Волгоградский облздрав заручился поддержкой федеральных медиков в борьбе с пандемиейСмотреть фотографии
10:34
Сберечь и приумножать: «Ростелеком» стал партнером областного фестиваля «Эко-проект» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
99% волгоградских работодателей подняли минимальную зарплату выше МРОТСмотреть фотографии
10:12
Пенсионерка погибла в Камышине под колесами микроавтобусаСмотреть фотографии
10:09
Власти города воинской славы в Волгоградской области наказали за свалку у рекиСмотреть фотографии
09:56
Тягач Mercedes-Benz сгорел возле распределительного центра под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:59
В Волгограде выставили на торги частный детский садСмотреть фотографии
08:32
В ботсаду Волжского открывается выставка тюльпановСмотреть фотографии
08:01
В Волгограде на железнодорожном переезде ограничат движение на 7 часовСмотреть фотографии
07:49
«Вечер с горячим чаем и пледом»: прогноз погоды на 11 февраля в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:21
ФСБ сообщило о задержании лжеминера школ в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:12
В Волгограде учеников школы-погорельца отправят учиться в соседний корпусСмотреть фотографии
19:58
СК прекратил уголовное дело на главу района в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:16
В Волгоградской области израсходовали почти весь запас «Спутника-М»Смотреть фотографии
18:11
Престарелая волгоградка с поражением легких задыхается дома из-за отказа от госпитализацииСмотреть фотографии
17:24
Банк Уралсиб вошел в Топ-5 самых удобных онлайн-банков в рейтинге UsabilityLabСмотреть фотографии
17:21
Дело о чемодане с черной икрой из Москвы дошло до суда в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:46
Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области выросла почти в 6 разСмотреть фотографии
16:27
Волгоградский облсуд признал законным отстранение от работы энергетиков за отказ от прививкиСмотреть фотографии
15:38
«Сейчас намного спокойнее»: в поликлиниках Волгограда исчезают очередиСмотреть фотографии
15:14
В Волгоградской области отец проспал гибель сына-грудничкаСмотреть фотографии
15:01
Губернатор Волгоградской области отменил ношение перчаток для продавцовСмотреть фотографии
14:39
Ради букета гортензий волгоградка стала мошенницейСмотреть фотографии
14:03
В Госдуме рассмотрят закон о едином налоговом счете для бизнесаСмотреть фотографии
13:26
«Ростелеком» доверит общение с корпоративными клиентами роботу-оператору от VS RoboticsСмотреть фотографии
13:25
Бочаров поручил создать центр телемедицины в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде умерла доцент медуниверситетаСмотреть фотографии
12:47
Более 80 тысяч жителей Волгоградской области болеют ОРВИ и коронавирусомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 