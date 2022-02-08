



Заседание по делу Михаила Калонкина, которого обвиняют в организации многомиллионной афере с деньгами нацпроекта «Экология», отложено в связи с болезнью судьи до 14 февраля. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные, опубликованные на сайте Центрального районного суда Волгограда. Ранее заседание откладывалось из-за неявки адвоката.

Напомним, Михаил Калонкин остался единственным участником схемы по хищению 121 миллиона рублей из средств, направленных на ликвидацию свалок в Среднеахтубинском районе, который еще не выслушал приговор суда. Ранее в колонию на три года отправился бывший председатель облкомприроды Виталий Сазонов, экс-директор ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаил Ситников получил полтора года лишения свободы, а директор ООО «Гринлайт» Александр Фирсов – 3,5 года.

Между тем, в регионе выявлены и другие факты хищения федеральных средств при ликвидации свалок в других районах Волгоградской области, а также при расчистке ериков.



