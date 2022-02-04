В Волгоградской области за неделю солярка подорожала на четверть рубля

Экономика 04.02.2022 12:23
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04.02.2022 12:23
В Волгоградской области среди всех видов топлива больше всего на прошлой неделе подорожала солярка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, так, средняя стоимость дизтоплива составила уже 53,3 рубля, тогда как на предыдущей неделе солярка стоила в среднем 53,07 рубля за литр. При этом стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 выросла на одну копейку – 48,1 и 53,21 рубля за литр соответственно. Цена бензина марки АИ-95 осталась прежней – 57,45 рублей за литр.
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