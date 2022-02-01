Банду авто-потрошителей осудили в Волгоградской области





Трое жителей Волгоградской области признали виновными в серии краж из автомобилей в составе организованной группы. Как сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигуранты уголовного дела приговорены Камышинским городским судом на срок от 5 до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Сообщники взяты под стражу в зале суда.

Следствием и судом установлено, что мужчины совершали кражи с июля 2018 года по февраль 2019-го из автомобилей в Камышинском и Ольховском районе Волгоградской области, а также в Волгограде.

Фигуранты уголовного дела выслеживали автомобили индивидуальных предпринимателей или торговых организаций, перевозящие крупные суммы наличных денежных средств. Дождавшись, когда водитель покинет автомобиль, они при помощи специальной техники отключали сигнализацию, проникали в салон и похищали деньги. Всего таким способом у шести потерпевших было похищено порядка 600 тысяч рублей.

Их задержали при попытке очередной кражи.

Вину подсудимые не признали. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.



