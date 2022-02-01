Расследования

Банду авто-потрошителей осудили в Волгоградской области

Расследования 01.02.2022 14:48
0
01.02.2022 14:48


Трое жителей Волгоградской области признали виновными в серии краж из автомобилей в составе организованной группы. Как сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигуранты уголовного дела приговорены Камышинским городским судом на срок от 5 до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Сообщники взяты под стражу в зале суда.
Следствием и судом установлено, что мужчины совершали кражи с июля 2018 года по февраль 2019-го из автомобилей в Камышинском и Ольховском районе Волгоградской области, а также в Волгограде.
Фигуранты уголовного дела выслеживали автомобили индивидуальных предпринимателей или торговых организаций, перевозящие крупные суммы наличных денежных средств. Дождавшись, когда водитель покинет автомобиль, они при помощи специальной техники отключали сигнализацию, проникали в салон и похищали деньги. Всего таким способом у шести потерпевших было похищено порядка 600 тысяч рублей.
Их задержали при попытке очередной кражи.
Вину подсудимые не признали. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры в сданном доме в Дзержинском районе Волгограда

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Расследования
01.02.2022 19:58
Расследования 01.02.2022 19:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.02.2022 19:27
Расследования 01.02.2022 19:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.02.2022 11:31
Расследования 01.02.2022 11:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.02.2022 11:19
Расследования 01.02.2022 11:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.01.2022 15:23
Расследования 31.01.2022 15:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.01.2022 14:40
Расследования 31.01.2022 14:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.01.2022 12:55
Расследования 31.01.2022 12:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.01.2022 12:29
Расследования 31.01.2022 12:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.01.2022 12:01
Расследования 31.01.2022 12:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2022 14:50
Расследования 30.01.2022 14:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.01.2022 17:03
Расследования 28.01.2022 17:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.01.2022 12:38
Расследования 28.01.2022 12:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2022 16:59
Расследования 27.01.2022 16:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2022 16:53
Расследования 27.01.2022 16:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2022 16:01
Расследования 27.01.2022 16:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:32
Только спокойствие: волгоградский врач объяснила, кому грозит госпитализация с "омикроном"Смотреть фотографии
19:58
Сестра Мелконяна не признает вину в подстрекательстве к убийству отца школьницы в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:27
"Мама умирала неделю на глазах врачей": в волгоградской больнице пенсионерка с перитонитом не дождалась помощиСмотреть фотографии
18:49
Организаторы забега в Волгограде объяснили решение сделать его платнымСмотреть фотографии
18:23
В Волгоградской области 27 школ вышли с карантинаСмотреть фотографии
17:14
В больнице Фишера в Волжском затопило пост медицинской сестры (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:34
В школе под Волгоградом рассказали истории о погибших в Сталинградской битве доблестных воинахСмотреть фотографии
16:14
Генерал МВД вернулся в ВолгоградСмотреть фотографии
15:52
Дополнительные койки для детей с ковидом развернули в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:48
Банду авто-потрошителей осудили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:25
Спрашивали – отвечаем: как будет проиндексировано пособие при рождении ребенка с учетом инфляцииСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде новостройка едва не утонула в фекалиях из-за мобильникаСмотреть фотографии
14:12
УФСБ рассекретило новые сведения о войсках противника в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
13:50
В Волгограде стартует строительство четвертой школы-тысячникаСмотреть фотографии
13:50
«Я вас не боюсь!»: под Волгоградом сельский глава заявил в полицию об угрозах расправыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Первый этап объездной дороги вокруг Волгограда готов на 34%Смотреть фотографии
12:15
В Волгоградской области стремительно выросло число госпитализированных с COVIDСмотреть фотографии
12:00
Виртуальная путана выманила у волгоградского водителя крупную суммуСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 9%Смотреть фотографии
11:31
В Волжском осудили создательницу финансовой пирамидыСмотреть фотографии
11:19
Известного в Волгограде застройщика уличили в сбросе строительного мусора в оврагСмотреть фотографии
10:58
В Волжском в ДТП с маршруткой №111 покалечился пожилой водитель семеркиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:24
На скользкой трассе под Волгоградом разбились четыре автомобиляСмотреть фотографии
10:13
«СОГАЗ-Мед»: вакцинация – заслон на пути «омикрона»Смотреть фотографии
10:06
Волгоградских дворников мобилизовали на борьбу с гололедицейСмотреть фотографии
09:51
Воспитанники Волгоградского кадетского корпуса вспоминают подвиги героев войныСмотреть фотографии
09:01
В Волгоградской области более 70% заявок на догазификацию подано через портал Единого оператора газификацииСмотреть фотографии
08:36
В Волгоградской области чиновники закрылись от непривитыхСмотреть фотографии
21:35
В Волгограде умер известный врач-хирургСмотреть фотографии
20:06
«Умная новостройка»: видеонаблюдение на страже спокойствия жителей ВолжскогоСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 