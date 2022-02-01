Банду авто-потрошителей осудили в Волгоградской области

Расследования 01.02.2022 14:48
0
01.02.2022 14:48
Трое жителей Волгоградской области признали виновными в серии краж из автомобилей в составе организованной группы. Как сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигуранты уголовного дела приговорены Камышинским городским судом на срок от 5 до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Сообщники взяты под стражу в зале суда.
Следствием и судом установлено, что мужчины совершали кражи с июля 2018 года по февраль 2019-го из автомобилей в Камышинском и Ольховском районе Волгоградской области, а также в Волгограде.
Фигуранты уголовного дела выслеживали автомобили индивидуальных предпринимателей или торговых организаций, перевозящие крупные суммы наличных денежных средств. Дождавшись, когда водитель покинет автомобиль, они при помощи специальной техники отключали сигнализацию, проникали в салон и похищали деньги. Всего таким способом у шести потерпевших было похищено порядка 600 тысяч рублей.
Их задержали при попытке очередной кражи.
Вину подсудимые не признали. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Реклама
Сестра Мелконяна не признает вину в подстрекательстве к убийству отца школьницы в Волгограде01.02.2022 19:58
Расследования 01.02.2022 19:58
"Мама умирала неделю на глазах врачей": в волгоградской больнице пенсионерка с перитонитом не дождалась помощи01.02.2022 19:27
Расследования 01.02.2022 19:27
В Волжском осудили создательницу финансовой пирамиды01.02.2022 11:31
Расследования 01.02.2022 11:31
Известного в Волгограде застройщика уличили в сбросе строительного мусора в овраг01.02.2022 11:19
Расследования 01.02.2022 11:19
Мужчина прогорел на махинациях с топливом за баллы в Волгоградской области31.01.2022 15:23
Расследования 31.01.2022 15:23
Волгоградские полицейские догнали машину браконьеров с убитыми косулями31.01.2022 14:40
Расследования 31.01.2022 14:40
В Волгоградской области расследовали дело о гибели детей в пожаре31.01.2022 12:55
Расследования 31.01.2022 12:55
В Волгоградской области осудили отца пропавшего без вести 13-летнего мальчика31.01.2022 12:29
Расследования 31.01.2022 12:29
Прокуратура оспорила отказ в сносе депутатской постройки в Волгограде31.01.2022 12:01
Расследования 31.01.2022 12:01
Молодая девушка зарезала своего знакомого в Волгограде30.01.2022 14:50
Расследования 30.01.2022 14:50
Строителей детсада в Михайловке заставили вернуть в бюджет щедрый аванс с процентами28.01.2022 17:03
Расследования 28.01.2022 17:03
Этапированного из Санкт-Петербурга вора освободили после приговора в Волгоградской области28.01.2022 12:38
Расследования 28.01.2022 12:38
Суд отказался прекращать уголовное дело директора интерната в Волгоградской области27.01.2022 16:59
Расследования 27.01.2022 16:59
Экс-директор школы в Волгоградской области осуждена за аферу с трудоустройством сына27.01.2022 16:53
Расследования 27.01.2022 16:53
В Волжском мошенники продали пенсионеркам чудо-таблетки на миллион рублей27.01.2022 16:01
Расследования 27.01.2022 16:01
Реклама