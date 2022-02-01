Расследования

В Волжском осудили создательницу финансовой пирамиды

Расследования 01.02.2022 11:31
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01.02.2022 11:31


Волжский городской суд огласил приговор 52-летней местной жительнице, которая обманула граждан на 24 миллиона рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, подсудимая признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Ее приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. 
В суде установлено, что работница банка с декабря 2011 года по декабрь 2014 года предлагала своим знакомым и коллегам подзаработать с помощью вложения денег в ценные бумаги на фондовом рынке. Женщина убеждала людей в отсутствии рисков и гарантировала выплату высоких процентов при вложении денег в бумаги. Однако привлечение денежных средств она осуществляла по схеме финансовой пирамиды. Для создания видимости платежеспособности волжанка частично платила проценты первым клиентам, которые предлагали «выгодное» вложение своим знакомым. С помощью таких махинаций женщине удалось завлечь в свою пирамиду 21 потерпевшего и получить около 24 миллионов рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению. Вину подсудимая не признала. 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке. 

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