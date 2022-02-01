Расследования 01.02.2022 11:19
0
01.02.2022 11:19
Факты незаконного вывоза строительного мусора на почву в черте Волгограда выявили сотрудники природоохранных ведомств. Как сообщили ИА "Высота 102" в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, сотрудники управления совместно с Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой провели проверку информации о несанкционированном сбросе строительного мусора в районе бывшего Консервного завода в Советском районе Волгограда.
Государственными инспекторами Межрегионального управления установлен факт неоднократного сброса отходов (грунта насыпного, загрязненного отходами строительных материалов) на незащищенную почву грузовым самосвалом. Во время осмотра территории был обнаружен грузовой автомобиль, принадлежащий на праве собственности застройщику - АО "Приволжтрансстрой". Произведен отбор проб отходов и почвы на территории несанкционированной свалки, произведены замеры площади и объемом строительного мусора.
По результатам проведенного филиалом ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" - ЦЛАТИ по Волгоградской области анализа проб отходов, установлено, что отходы, отобранные на территории данной несанкционированной свалки отнесены к V классу опасности для окружающей среды. Площадь земельного участка, загрязненного несанкционированным складированием строительного мусора, составила 1823 кв.м. Нанесенный окружающей среде вред оценивается в сумму более 6 миллионов рублей.
Материалы проверки, а также расчет вреда окружающей среде направлены в адрес Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры с целью принятия мер прокурорского реагирования.
Реклама
В Волжском осудили создательницу финансовой пирамиды01.02.2022 11:31
Расследования 01.02.2022 11:31
Мужчина прогорел на махинациях с топливом за баллы в Волгоградской области31.01.2022 15:23
Расследования 31.01.2022 15:23
Волгоградские полицейские догнали машину браконьеров с убитыми косулями31.01.2022 14:40
Расследования 31.01.2022 14:40
В Волгоградской области расследовали дело о гибели детей в пожаре31.01.2022 12:55
Расследования 31.01.2022 12:55
В Волгоградской области осудили отца пропавшего без вести 13-летнего мальчика31.01.2022 12:29
Расследования 31.01.2022 12:29
Прокуратура оспорила отказ в сносе депутатской постройки в Волгограде31.01.2022 12:01
Расследования 31.01.2022 12:01
Молодая девушка зарезала своего знакомого в Волгограде30.01.2022 14:50
Расследования 30.01.2022 14:50
Строителей детсада в Михайловке заставили вернуть в бюджет щедрый аванс с процентами28.01.2022 17:03
Расследования 28.01.2022 17:03
Этапированного из Санкт-Петербурга вора освободили после приговора в Волгоградской области28.01.2022 12:38
Расследования 28.01.2022 12:38
Суд отказался прекращать уголовное дело директора интерната в Волгоградской области27.01.2022 16:59
Расследования 27.01.2022 16:59
Экс-директор школы в Волгоградской области осуждена за аферу с трудоустройством сына27.01.2022 16:53
Расследования 27.01.2022 16:53
В Волжском мошенники продали пенсионеркам чудо-таблетки на миллион рублей27.01.2022 16:01
Расследования 27.01.2022 16:01
Убивший из-за еды пенсионерку житель Волгоградской области не разжалобил суд27.01.2022 12:33
Расследования 27.01.2022 12:33
Под Волгоградом осужденная предпочла колонию работе помощником слесаря27.01.2022 10:36
Расследования 27.01.2022 10:36
«Был еще теплый»: свидетель рассказал об увиденном в теплице под Волгоградом, где погибли шесть рабочих26.01.2022 16:13
Расследования 26.01.2022 16:13
Реклама