Расследования

Известного в Волгограде застройщика уличили в сбросе строительного мусора в овраг

Расследования 01.02.2022 11:19
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01.02.2022 11:19


Факты незаконного вывоза строительного мусора на почву в черте Волгограда выявили сотрудники природоохранных ведомств. Как сообщили ИА "Высота 102" в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, сотрудники управления совместно с Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой провели проверку информации о несанкционированном сбросе строительного мусора в районе бывшего Консервного завода в Советском районе Волгограда. 
Государственными инспекторами Межрегионального управления установлен факт неоднократного сброса отходов (грунта насыпного, загрязненного отходами строительных материалов) на незащищенную почву грузовым самосвалом. Во время осмотра территории был обнаружен грузовой автомобиль, принадлежащий на праве собственности застройщику - АО "Приволжтрансстрой". Произведен отбор проб отходов и почвы на территории несанкционированной свалки, произведены замеры площади и объемом строительного мусора.

По результатам проведенного филиалом ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" - ЦЛАТИ по Волгоградской области анализа проб отходов, установлено, что отходы, отобранные на территории данной несанкционированной свалки отнесены к V классу опасности для окружающей среды. Площадь земельного участка, загрязненного несанкционированным складированием строительного мусора, составила 1823 кв.м. Нанесенный окружающей среде вред оценивается в сумму более 6 миллионов рублей.
Материалы проверки, а также расчет вреда окружающей среде направлены в адрес Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры с целью принятия мер прокурорского реагирования.

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