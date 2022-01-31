Волгоградские полицейские догнали машину браконьеров с убитыми косулями





Житель Волгоградской области застрелил двух косуль, а потом его отец на машине с незаконной добычей пытался оторваться от полицейских. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ночью 30 января сотрудники ГИБДД в Клетском районе попытались остановить двигавшийся по трассе «УАЗ». Однако водитель лишь прибавил скорость. После непродолжительной погони машину удалось догнать. В ходе проверки у 65-летнего водителя автомобиля, с которым в качестве пассажира был 35-летний сын, были обнаружены две туши убитых косуль, нарезное и гладкоствольное ружья, 8 патронов калибров 12,76 и 7,62 и 5 гильз. Данные предметы, а также автомобиль, были изъяты.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчины, проживающие в одном из хуторов Иловлинского района, находились в гостях у знакомых, после чего отправились домой. По дороге они свернули в поле, где сын заметил косуль. Несмотря на отсутствие лицензии и зная, что в этот период охота на парнокопытных запрещена, молодой человек застрелил двух животных. Подозреваемый вину в содеянном признал. Сумма ущерба устанавливается.

В настоящее время сотрудниками дознания отделения МВД России по Клетскому району решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ – «Незаконная охота».

Фото из архива ИА "Высота 102".