Волгоградские полицейские догнали машину браконьеров с убитыми косулями

Расследования 31.01.2022 14:40
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31.01.2022 14:40
Житель Волгоградской области застрелил двух косуль, а потом его отец на машине с незаконной добычей пытался оторваться от полицейских. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ночью 30 января сотрудники ГИБДД в Клетском районе попытались остановить двигавшийся по трассе «УАЗ». Однако водитель лишь прибавил скорость. После непродолжительной погони машину удалось догнать. В ходе проверки у 65-летнего водителя автомобиля, с которым в качестве пассажира был 35-летний сын, были обнаружены две туши убитых косуль, нарезное и гладкоствольное ружья, 8 патронов калибров 12,76 и 7,62 и 5 гильз. Данные предметы, а также автомобиль, были изъяты.
Сотрудники полиции выяснили, что мужчины, проживающие в одном из хуторов Иловлинского района, находились в гостях у знакомых, после чего отправились домой. По дороге они свернули в поле, где сын заметил косуль. Несмотря на отсутствие лицензии и зная, что в этот период охота на парнокопытных запрещена, молодой человек застрелил двух животных. Подозреваемый вину в содеянном признал. Сумма ущерба устанавливается.
В настоящее время сотрудниками дознания отделения МВД России по Клетскому району решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ – «Незаконная охота».
Фото из архива ИА "Высота 102".
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