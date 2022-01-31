В Волгоградской области расследовали дело о гибели детей в пожаре





Жирновским межрайонным следственным отделом СУ СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы поселка Елань Волгоградской области. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области.

Женщина вместе со своими четырьмя детьми проживала в одном из частных домовладений в рабочем поселке Елань. Вечером 3 ноября 2021 года она оставила своих малолетних детей, старшей из которых 10 лет, и отправилась на гулянку. В какой-то момент в доме погас свет, а из розетки, расположенной в кухонной комнате, повалил дым, который перешел в пламя. 10-летняя девочка, разбив окно, помогла выбраться из дома своему 4-летнему брату. При этом 8-летний мальчик остался в доме, чтобы найти своего 2-летнего брата. Однако выбраться из дома братья не смогли. В бессознательном состоянии их обнаружили сотрудники МЧС, прибывшие на место пожара. Несмотря на оказанную помощь, дети скончались в медицинском учреждении в результате отравления угарным газом.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что 34-летняя обвиняемая оставила своих малолетних детей, не оградив их от опасных предметов. Так, один из мальчиков нашел одноразовую зажигалку, случайно поджег вещи, из-за чего в доме начался пожар и заискрили розетки. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.



