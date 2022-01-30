Молодая девушка зарезала своего знакомого в Волгограде





Следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летней девушки, которая подозревается в убийстве мужчины в Волгограде. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, в настоящее время подозреваемая задержана.

По данным следствия, накануне днем девушка пришла к своему 50-летнему знакомому домой, где между ними произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемая взяла кухонный нож и ударила мужчину в область груди. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи. В отношении подозреваемой судом в ближайшее время будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.







