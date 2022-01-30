«Справлял нужду при полицейских»: в Урюпинске адвокат устроил массовую аварию

Ольга Попова, чью машину протаранили на перекрестке, до сих пор с ужасом вспоминает случившееся. «Я на своей «четырнадцатой» стояла на светофоре, зажегся желтый, уже собиралась трогаться, когда раздался удар и в мою машину врезался другой автомобиль. Я даже не могла выйти сразу – заклинило двери. Подбежали люди, боялись, что задет топливный бак, слава Богу, обошлось, но машину помяло в нескольких сантиметров от него. Из «Хендай Солярис» вышел мужчина. Он находился в странном состоянии, начал заталкивать в мой багажник вещи, которые оттуда вылетели. Он не извинился, зато заявил, что он адвокат и что ему ничего не будет. Пока ждали наряд, он сел в свою машину и стал капать какую-то жидкость в стакан. Когда опрашивали меня и водителя другой пострадавшей машины, он прямо на глазах полицейских стал справлять нужду. Причем полицейские его предупреждали, что о его поведении будет проинформирована адвокатская контора и ему грозят неприятности. Но ему было все равно», - рассказывает Ольга.
По ее словам, за рулем «Хендай Солярис» находился Андрей Д. Полицейские подтвердили, что он является действующим адвокатом. При этом машина ему не принадлежит, кроме того, у мужчины не оказалось страховки. На место происшествия вскоре прибыл его отец.
Произошедшее бурно обсуждается в соцсетях Урюпинска. Большинство возмутил этот случай, но нашлись и защитники виновника аварии, которые предположили, что ему могло стать плохо за рулем.
Редакция ИА «Высота 102» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Волгоградской области.
Фото Типичный Урюпинск ВК.