Происшествия

«Справлял нужду при полицейских»: в Урюпинске адвокат устроил массовую аварию

Происшествия 30.01.2022 12:28
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30.01.2022 12:28


В Урюпинске Волгоградской области накануне «Хендай Солярис» протаранил два автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, авария произошла на одном из перекрестков на улице Гагарина около трех часов дня. За рулем иномарки, которая врезалась в другие автомобили, сидел молодой мужчина, который находился в необычном состоянии.
Ольга Попова, чью машину протаранили на перекрестке, до сих пор с ужасом вспоминает случившееся. «Я на своей «четырнадцатой» стояла на светофоре, зажегся желтый,  уже собиралась трогаться, когда раздался удар и в мою машину врезался другой автомобиль. Я даже не могла выйти сразу – заклинило двери. Подбежали люди, боялись, что задет топливный бак, слава Богу, обошлось, но машину помяло в нескольких сантиметров от него. Из «Хендай Солярис» вышел мужчина. Он находился в странном состоянии, начал заталкивать в мой багажник вещи, которые оттуда вылетели. Он не извинился, зато заявил, что он адвокат и что ему ничего не будет. Пока ждали наряд, он сел в свою машину и стал капать какую-то жидкость в стакан. Когда  опрашивали меня и водителя другой пострадавшей машины, он прямо на глазах полицейских стал справлять нужду. Причем полицейские его предупреждали, что о его поведении будет проинформирована адвокатская контора и ему грозят неприятности. Но ему было все равно», - рассказывает Ольга.
По ее словам, за рулем «Хендай Солярис» находился Андрей Д. Полицейские подтвердили, что он является действующим адвокатом. При этом машина ему не принадлежит, кроме того, у мужчины не оказалось страховки. На место происшествия вскоре прибыл его отец.
Произошедшее бурно обсуждается в соцсетях Урюпинска. Большинство возмутил этот случай, но нашлись и защитники виновника аварии, которые предположили, что ему могло стать плохо за рулем.
Редакция ИА «Высота 102» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Волгоградской области.
Фото Типичный Урюпинск ВК.


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