Волгоградцы отстояли популярную маршрутку №3с от чиновников

Общество 27.01.2022 11:16
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27.01.2022 11:16
В администрации Волгограда приняли решение не изменять схему движения маршрутки №3с. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в мэрии. «Работа вспомогательного маршрута будет продолжена в существующих границах», - пояснили в администрации города.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о сборе подписей волгоградцев в защиту этой маршрутки. По замыслу городских властей, маршрут №3с с 1 марта должны были сократить, определив границы его работы от СНТ "Берендей" в Кировском районе до "Детского центра" в Центральном районе. Однако планы чиновников не одобрили волгоградцы, которым пришлось бы делать пересадки, чтобы добраться со Спартановки в Кировский район, и, соответственно, больше платить за проезд. Горожане попросили вмешаться в эту ситуацию лично главу Волгограда Владимира Марченко.
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