Общество

«Не доводите до греха»: волгоградцы потребовали оставить в покое маршрутку №3с

Общество 27.01.2022 08:32
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27.01.2022 08:32


В Волгограде продолжается сбор подписей за сохранение маршрута №3с. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на петицию, опубликованную в соцсетях, собрано уже более 3 тысяч подписей. Волгоградцы требуют от чиновников прекратить эксперименты над общественным транспортом, которые в итоге лишают горожан удобных и дешевых маршрутов. «Чиновники должны работать на благо людей, а не на интересы «прикормленных» перевозчиков. Мы подозреваем, что разбивка маршрута №3с, который соединял Спартановку  и СНТ «Восход» в Кировском районе города, может быть выгодна компании «Питеравто», которая уже получила в городе почти все маршруты, чтобы люди пересаживались на их автобусы и, соответственно, у них увеличивалась выручка. Но деление маршрута №3с невыгодно жителям. Он был одним из самых дешевых в городе и через несколько районов можно было проехать всего за 25 рублей. Теперь чиновники почему-то решили, что мы должны платить больше. А вы нам зарплаты повысили? Мы требуем оставить в покое маршрутку №3с, а также вернуть уже измененные маршруты автобусов №95 и №55», - считают волгоградцы.
По словам волгоградцев, эта тема сейчас бурно обсуждается среди пассажиров маршрутки. «Люди очень эмоциональны в своих высказываниях, смысл которых сводится к одному – не доводите нас до греха, - рассказали горожане. – Чиновников, которые действуют в угоду «своим» перевозчиков, надо остановить. Мы не позволим убить очередной популярный и дешевый маршрут». При этом волгоградцы выражают надежду, что мэр Волгограда Владимир Марченко, который недавно занял этот пост, может быть не в курсе «мутных» схем, которые тянут «щупальца в наши кошельки», цитата. И готовы оказать ему моральную поддержку, если руководитель города встанет на сторону жителей. 
В петиции, под которой собираются подписи, горожане также требуют проведения официальных общественных обсуждений по работе транспорта и предлагают для ведения переговоров с чиновниками своего представителя – Дмитрия Стрельникова. По мнению горожан, нынешнему так называемому обсуждению изменения маршрутов городского транспорта, которое проходит с участием чиновников, депутатов и членов общественной палаты, они не доверяют. «Кто обсуждает? Те, кто все это и затеял. Большинство депутатов и чиновников пользуются служебными или личными автомобилями, они в маршрутках не ездят. Поэтому они далеки от наших проблем. Решать вопрос об изменении транспортной схемы необходимо только с участием жителей», - констатируют горожане. 
Напомним, ранее в администрации города заявили об изменении маршрута №3с с 1 марта 2022 года. Из обновленной схемы движения исключили улицы в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Маршрутки будут курсировать из СНТ «Берендей» в Кировском районе до остановки «Детский центр» на улице Краснознаменской в Центральном районе. Протяженность маршрута уменьшится с 44 км до 22 км. 
В настоящее время маршрутки №3с следуют из Кировского района через Советский по проспекту Университетскому, далее по улицам Череповецкой, Ардатовской, Баррикадной, Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе, проспекту им. Ленина в Центральном и Краснооктябрьском районе, по улице 39-й Гвардейской , затем по Второй Продольной магистрали в Тракторозаводский район и доезжают до улицы Мясникова на Спартановке. О причинах изменения маршрута в администрации Волгограда не сообщили. Редакция ИА «Высота 102» еще в начале января направила официальный запрос в администрацию Волгограда c с просьбой пояснить основания для разбивки маршрута №3с, однако ответ до сих пор не получен. 

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