



Родственники пенсионерки, которая около двух недель назад скончалась в городской клинической больнице №1 в Волгограде, до сих пор не могут прийти в себя от случившегося. «Как же так, мама попала в больницу с одним заболеванием, которое врачи вылечили, а умерла от другого, которое они просто проморгали?», - дочь женщины Татьяна задает себе этот вопрос и не может найти на него ответ.

Как рассказала ИА «Высота 102» Татьяна, ее маму, 65-летнюю Ирину Борзову, госпитализировали в больницу за несколько дней перед Новым годом с обострением ее заболевания, которым она страдала – трофические язвы. «Ситуация была очень сложная, врачи даже говорили о возможной ампутации ног, но слава Богу, обошлось без этого. Лечение, которой ей назначили, дало результат и маму уже собирались выписывать», - вспоминает женщина.

Однако 10 января Ирина Анатольевна почувствовала себя неважно. «У мамы стал болеть живот, потом начались рвота и диарея, причем с кровью. Она почти ничего не ела. Я приносила детское питание, с трудом уговаривала ее хоть что-то съесть. Врачам мы говорили, что с мамой что-то не то. Ее осматривали, пощупали живот, врач сказал, что все нормально, болезненных ощущений у мамы нет. Но когда ее врач спрашивал, где болит, мама отвечала, что болит везде. Ей только кололи обезболивающие лекарства. Да она сама при мне, когда я ее навещала, просила медсестру сделать укол, так ей было больно», - плачет Татьяна.

Последний раз женщина увидела свою маму живой 18 января. «Мама была какая-то сонная. Сказала, что хочет спать и попросила меня повернуть ее на бок. Я ушла, пообещав ей, что приду на следующий день. Но в этот день мне позвонили из больницы и сказали, что мама умерла и что они выражают нам соболезнования», - вспоминает женщина тот страшный день.

Как показали результаты вскрытия, Ирина Анатольевна Борзова скончалась от острого перитонита, вызванного прободной язвой желудка. «Мы были потрясены этим диагнозом. Получается, мама больше недели умирала от язвы желудка, которую просто никто не заметил! Ей даже УЗИ не сделали! Почему? Может, потому, что она была неходячая? Но мы бы сами могли отвезти или отнести ее на исследование. Я всегда спрашивала врачей, что из лекарств нужно купить для мамы, что сделать. Но нам говорили, что медицина у нас бесплатная и ни за что платить не надо. Но, если медицина бесплатная, это же не значит, что человека можно было оставить без помощи!», - говорит дочка умершей женщины.

По ее словам, у нее в голове не укладывается, почему ее маму не обследовали после первых жалоб на самочувствие, ведь она лежала в хирургическом отделении, и умерла от хирургической патологии. «У моего мужа была онкология желудка, его врачи спасли. Прободная язва желудка - это тоже не приговор, просто нужно вовремя сделать операцию. Я бы смирилась, если бы, например, мама не пережила наркоз во время операции, смогла бы принять это, ведь врачи, будь так, хотя бы попытались ее спасти. Но то, что случилось с мамой, выше моего понимания», - заключила Татьяна.

Как стало известно ИА «Высота 102», родственники умершей пенсионерки уже обратились за помощью к юристу. «Если мы будем подавать иск, я не потребую ни копейки в качестве морального ущерба. Но я хочу, чтобы врачи, которые виноваты в смерти моей мамы, понесли за это наказание», - считает женщина.

Как пояснили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, пациентка была госпитализирована в стационар 27 декабря 2021 года и из-за тяжести состояния сразу направлена в реанимацию, в условиях которой было оперативно проведено лабораторное и инструментальное обследование, в том числе УЗИ. «Пациентка получала необходимое лечение и после стабилизации состояния переведена в хирургическое отделение, где была продолжена консервативная терапия. За все время пребывания пациентка не жаловалась на боли в животе, осмотр врачами хирургического отделения проводился ежедневно, выполнялись перевязки, данные вносились в медкарту. Однако 18 января состояние пациентки ухудшилось, она была осмотрена хирургами, терапевтом, реаниматологом. Объективные данные, символизирующие о хирургической патологии, на момент осмотра отсутствовали, жалоб на боли в животе не было. Состояние было стабилизировано, однако через несколько часов был вызван дежурный хирург по поводу жалобы на острую боль в животе. Произошло резкое ухудшение состояния, проведенные реанимационные мероприятия не принесли результата», - говорится в комментарии ведомства. По запросу облкомздрава также будет проведена внутренняя проверка, заверили в комитете здравоохранения.



