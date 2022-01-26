Волгоградский «Ротор» провел тренировку в заснеженной Турции

Спорт 26.01.2022 08:07
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26.01.2022 08:07
Футболисты «Ротора», улетая из заснеженного Волгограда, увидели примерно такую же картину и в Анталье, куда прилетели на сборы. Как сообщает ИА «Высота 102», на Турцию обрушился снежный циклон, однако, как заверили в клубе, это не повлияет на распорядок тренировок команды. Так, спортсмены вышли на пробежку прямо на заснеженный берег моря.
Напомним, футболисты «Ротора» пробудут в Турции до начала февраля, где проведут два сбора и сыграют товарищеские матчи.
Фото https://vk.com/rotor_fanportal
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