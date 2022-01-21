От теории к практике: «Ситиматик-Волгоград» научил гимназистов основам раздельного сбора пластика

Полезно знать 21.01.2022 10:49
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21.01.2022 10:49
Представители «Ситиматик-Волгоград» на экоуроков гимназии № 4 Ворошиловского района научили школьников основам обращения с пластиком и правилам его раздельного сбора. Урок по теме «Пластик – мусор или ценный ресурс» стал вторым в серии просветительских занятий в данном образовательном учреждении. На первом гимназисты узнали от регоператора о системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране и регионе в целом, об основах раздельного сбора отходов и в игровой форме научились различать сухие и смешанные типы отходов.
Сегодняшний экоурок был полностью посвящен пластмассе – одному из самых многочисленных отходов современности. Оказалось, что не все ребята знают, что он является ценным вторичным материальным ресурсом и некоторые его виды пригодны для вторичной переработки. Представители регоператора подробно рассказали гимназистам о семи видах пластика, как узнать их по маркировке, о продукции, которая из него сделана и может быть произведена повторно, о степени вредности для человека и природы.
Теоретические знания ребята сразу смогли применить на практике – регоператор провел игру на определение «полезных» и вредных с точки зрения здоровья и потенциала для переработки типов пластика. Обе команды справились на отлично. Кроме того, ребят научили элементарным правилам сбора пластика для дальнейшей его передачи на переработку, например, сминать ПЭТ бутылки, мыть и сушить упаковку от продуктов и косметики.
Отметим, что участие в уроке приняла съемочная группа муниципального телевидения Волгограда (МТВ) вместе с совсем юной, 9-летней журналисткой Маргаритой Зотовой, которая по окончанию урока взяла короткое интервью у представителя регоператора для выпуска рубрики «Время детских новостей» телеканала.
На уроке был анонсирован проект экопункта «Вторматик», который компания «Ситиматик-Волгоград» планирует открыть в областном центре. Здесь за плату будут принимать от населения макулатуру, алюминиевые и жестяные банки, твердые флаконы из-под бытовой химии, канистры из-под воды и масла, пластиковые бутылки.
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