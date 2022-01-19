Дикая лиса атаковала людей у подножия Мамаева кургана в Волгограде





Пассажиры, которые ожидали сегодня вечером электричку напротив стадиона «Волгоград Арена» у Мамаева кургана в Волгограде, чудом спаслись от дикой лисицы. «Меня до сих пор трясет. Я думала, она нас покусает. Нас спасла электричка», - рассказала ИА «Высота 102» очевидица происшествия Наталья. По ее словам, она и еще двое человек стояли на перроне, как прямо по рельсам к ним стало стремительно приближаться какое-то животное. Сперва люди подумали, что это собака, но вскоре поняли, что ошиблись. «Я стала кричать, что это лиса, возможно, бешеная. Мы все запрыгнули на скамейку, потом стала приближаться электричка и это нас спасло», - говорит Наталья. Животное совершенно не боялось людей, но среагировало на электропоезд. Зверь ретировался через ограждение, чуть не застряв в нем.

Собеседница агентства отметила, что теперь будет со страхом ходить на электричку по парку, где бегают дикие звери. К тому же, как отмечают волгоградцы, на территории, где находится железнодорожная платформа, напротив стадиона «Волгоград Арена» несколько дней подряд наблюдаются проблемы с освещением. Люди просят администрацию Волгограда отреагировать на ситуацию.

Напомним, что в декабре 2021 года дикая лисица бегала по поселку Горьковский Советского района Волгограда. Люди успели сфотографировать зверя прямо у супермаркета и выложить фотографию в соцсетях. Позже стало известно, что л иса покусала трех женщин , а потом попала под грузовик. Взятые лабораторные пробы показали, что лисица была заражена бешенством.

Специалисты напоминают, что не следует идти на контакт с дикими животными, которые не боятся человека. В случаях появления зверей вблизи домов и их неадекватного поведения следует обращаться в облкомприроды по телефону 8-8442-35-31-01. Владельцам домашних животных, напоминают ветеринары, необходимо прививать своих питомцев от бешенства. Это можно сделать бесплатно в районных и городских станциях по борьбе с болезнями животных.



