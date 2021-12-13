В поселке Волгограда бешеная лисица напала на трех женщин

Происшествия 13.12.2021 16:12
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13.12.2021 16:12
В поселке Горьковский в Советском районе Волгограда объявлен карантин по бешенству. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление издал губернатор Волгоградской области. Все домашние и сельскохозяйственные животные получили прививки. В комитете ветеринарии пояснили, что эпизоотическим очагом определена территория в радиусе около трех метров, где лисица попала под колеса машины, перед этим напав на людей. Однако она успела покусать трех женщин. Всем пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь. Взятые лабораторные пробы показали, что лисица была заражена бешенством.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что на днях в поселке была замечена дикая лиса, которая без боязни подходила к подъездам многоквартирных домов и к супермаркетам. Специалистам облкомприроды, которые выезжали на место, не удалось отловить дикое животное. В то же время ветеринары провели на территории поселка раскладку прикормки с вакциной от бешенства. Специалисты напоминают, что не следует идти на контакт с дикими животными, которые не боятся человека. В случаях появления зверей вблизи домов и их неадекватного поведения следует обращаться в облкомприроды по телефону 8-8442-35-31-01. Владельцам домашних животных, напоминают ветеринары, необходимо прививать своих питомцев от бешенства. Это можно сделать бесплатно в районных и городских станциях по борьбе с болезнями животных.
Фото из мессенджера группы жителей поселка Горьковский.
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