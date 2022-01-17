«Ситиматик-Волгоград» объяснил получение двух платежек в декабре 2021 года





В связи с поступающими обращениями граждан относительно полученных в декабре платежек на оплату услуги "Обращение с ТКО" за тот же месяц, ООО «Ситиматик-Волгоград» считает необходимым пояснить.





Платежные документы за декабрь 2021 года были сформированы заранее - для удобства потребителей, чтобы волгоградцы смогли предусмотреть возможность оплаты услуги заблаговременно, в связи с предстоящими новогодними праздниками. Приносим извинения за возможные причиненные неудобства в связи с отсутствием информирования заранее.





Региональный оператор заверяет граждан, что все произведенные ранее платежи учтены на лицевых счетах. В платежных документах за январь к оплате будет указана скорректированная сумма начисления - с учетом произведенной оплаты в декабре.





Информацию по оплате лицевого счета можно также уточнить по номерам клиентского центра: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36, через форму «Обратной связи» на сайте регоператора https://34.citymatic.ru или по электронной почте info.vlg@citymatic.ru.