Полезно знать

«Ситиматик-Волгоград» объяснил получение двух платежек в декабре 2021 года

Полезно знать 17.01.2022 21:21
0
17.01.2022 21:21


В связи с поступающими обращениями граждан относительно полученных в декабре платежек на оплату услуги "Обращение с ТКО" за тот же месяц, ООО «Ситиматик-Волгоград» считает необходимым пояснить.

Платежные документы за декабрь 2021 года были сформированы заранее - для удобства потребителей, чтобы волгоградцы смогли предусмотреть возможность оплаты услуги заблаговременно, в связи с предстоящими новогодними праздниками. Приносим извинения за возможные причиненные неудобства в связи с отсутствием информирования заранее.

Региональный оператор заверяет граждан, что все произведенные ранее платежи учтены на лицевых счетах. В платежных документах за январь к оплате будет указана скорректированная сумма начисления - с учетом произведенной оплаты в декабре.

Информацию по оплате лицевого счета можно также уточнить по номерам клиентского центра: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36, через форму «Обратной связи» на сайте регоператора https://34.citymatic.ru или по электронной почте info.vlg@citymatic.ru.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Полезно знать
14.01.2022 12:26
Полезно знать 14.01.2022 12:26
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
13.01.2022 07:40
Полезно знать 13.01.2022 07:40
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
12.01.2022 16:24
Полезно знать 12.01.2022 16:24
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
09.01.2022 08:45
Полезно знать 09.01.2022 08:45
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
02.01.2022 10:48
Полезно знать 02.01.2022 10:48
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
31.12.2021 17:39
Полезно знать 31.12.2021 17:39
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
29.12.2021 15:33
Полезно знать 29.12.2021 15:33
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
28.12.2021 14:45
Полезно знать 28.12.2021 14:45
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
28.12.2021 12:36
Полезно знать 28.12.2021 12:36
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
27.12.2021 19:53
Полезно знать 27.12.2021 19:53
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
24.12.2021 09:17
Полезно знать 24.12.2021 09:17
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
23.12.2021 12:34
Полезно знать 23.12.2021 12:34
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
23.12.2021 11:57
Полезно знать 23.12.2021 11:57
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
22.12.2021 15:03
Полезно знать 22.12.2021 15:03
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
22.12.2021 10:23
Полезно знать 22.12.2021 10:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:11
Пятый день поисков пропавшей под Волгоградом школьницы не дал результатовСмотреть фотографииCмотреть видео
21:21
«Ситиматик-Волгоград» объяснил получение двух платежек в декабре 2021 годаСмотреть фотографии
20:20
Продажа недостроенного ТЦ в Волгограде забуксовала из-за судебных споровСмотреть фотографии
19:30
Успеть всё: как современные технологии перевернули жизнь волжанина с инвалидностьюСмотреть фотографии
18:24
Чиновников в Волгограде обязали переселить многодетную мать из аварийной коммуналкиСмотреть фотографии
18:00
Река "ХВС" пятые сутки буйствует в волгоградском поселкеСмотреть фотографии
17:16
Под Волгоградом вернули отмененные автобусы из-за жалоб пассажировСмотреть фотографии
17:03
Волгоградский опыт по участию бизнеса в организации бесплатного горячего питания будет изучен МЭРСмотреть фотографии
16:40
Жилгородок в Волгограде сковали пробки из-за череды несуразных ДТП (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:30
Загоревшийся на дороге автомобиль потушили снегом в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
Для жителей глубинки Волгоградской области откроют ПЦР-лабораториюСмотреть фотографии
15:41
В Волгограде «Газель» вытолкнула автобус с пассажирами в сугробСмотреть фотографии
15:15
Главу поселения осудят за махинации с песком в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:49
В Волгограде вывели на линию скоростного трамвая дополнительные вагоныСмотреть фотографии
14:43
Скорая помощь LeCar готова к появлению нового штамма «омикрон»Смотреть фотографии
13:36
Роспотребнадзор разрешил волгоградцам купаться зимойСмотреть фотографии
13:06
На пенсионерку из Иваново повесили долги тезки из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:59
Новый штамм подправил статистику заболеваемости COVID-19Смотреть фотографии
12:32
В Волгограде вынесли приговор селянину за жестокое убийство в огнеСмотреть фотографии
12:08
Оперштаб готовит новые меры из-за прихода штамма "омикрон" в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:58
Крупный мусорный полигон под Волгоградом исчерпал все мощностиСмотреть фотографии
11:47
В Волгоградской области зафиксированы первые случаи заболевания штаммом «омикрон»Смотреть фотографии
11:32
Для неплательщиков алиментов в Волгоградской области ужесточили наказаниеСмотреть фотографии
11:23
СУ СК Волгоградской области опубликовал видео масштабных поисков 15-летней школьницыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:22
В Волгограде пролетевший на «красный» грузовик покалечил водителя иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:01
В Волгоградской области сотни домов и школа остались без водыСмотреть фотографии
10:58
В Госдуме РФ призвали регионы отменить QR-кодыСмотреть фотографии
10:44
ВТЗ систематизирует работу по ESG-повестке в рамках общей политики ТМКСмотреть фотографии
10:31
На проспекте Ленина в Волгограде исчезла полоса для общественного транспортаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:17
Силовики задержали в Волгограде криминального курьера (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 