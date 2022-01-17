В Волгограде вынесли приговор селянину за жестокое убийство в огне

Расследования 17.01.2022 12:32
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17.01.2022 12:32
К 12,5 годам колонии строгого режима приговорен 64-летний житель Калача-на-Дону за убийство с особой жестокостью и покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такой приговор мужчине вынес сегодня Волгоградский областной суд. Также удовлетворен иск потерпевшей о взыскании с осужденного в качестве компенсации морального вреда в сумме 800 тысяч рублей.
Преступление произошло в ночь с 5 на 6 января 2020 года. В судебном заседании установлено, что в это время мужчина находился в частном доме с сожительницей и ее сестрой, они выпивали. В какой-то момент между ними произошла ссора из-за собственности на дом сожительницы. Разозлившись, мужчина вышел во двор, где слил бензин из бака автомобиля. В комнате он выплеснул его перед женщинами и поджег. Заблокировав огнем сестрам выход, он покинул место происшествия. От полученных ожогов сожительница скончалась, ее сестре удалось выжить.
Вину мужчина признал частично.
Как уточнила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, житель Калача-на-Дону Саламат Калмуратов сообщил, что он конфликтовал с сестрой потерпевшей, которая предъявляла ему претензии и говорила, что это не его дом и он должен уйти. Он разозлился, заявив, что сам строил дом и подожжет его. Женщина провоцировала, говорила, что у него духу не хватит. Мужчина рассказал, что у нее на глазах вылил бензин на пол перед собой и чиркнул зажигалкой. У него вспыхнула рука, а потом банка с бензином, которую он выронил. После этого загорелась кухня. Сожительница закричала, у нее загорелись нога и халат. Фигурант уголовного дела утверждал, что пытался потушить огонь, но у него не получилось. После чего он отключился и пришел в себя, когда полицейские приводили его в чувство.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
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