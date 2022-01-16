Москвич утопил жителя Волжского в ванной





В Волгоградской области возбуждено уголовное дело об убийстве мужчины. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, в совершении преступления подозревается 42-летний житель Московской области. В начале января 42-летний мужчина прибыл из столичного региона в Волжский, где остановился у своего 51-летнего знакомого. 12 января 2022 года при употреблении спиртных напитков между мужчинами произошёл конфликт, который закончился избиением хозяина жилища. После этого гость, понимая, что мужчина ещё жив, перенёс его в помещение ванной комнаты, где решил инсценировать его смерть как утопление. Злоумышленник набрал в чашу ванной воды, после чего опустил голову своего знакомого под воду и стал ее удерживать.



В это время в ванную комнату зашёл один из друзей потерпевшего, который также находился в квартире, и попытался остановить своего собутыльника, однако было уже поздно - 51-летний мужчина скончался. В отношении подозреваемого судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.