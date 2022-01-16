Расследования

Москвич утопил жителя Волжского в ванной

Расследования 16.01.2022 11:31
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16.01.2022 11:31


В Волгоградской области возбуждено уголовное дело об убийстве мужчины. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, в совершении преступления подозревается 42-летний житель Московской области.  В начале января 42-летний мужчина прибыл из столичного региона  в Волжский, где остановился  у своего 51-летнего знакомого. 12 января 2022 года при употреблении спиртных напитков между мужчинами произошёл конфликт, который закончился избиением хозяина жилища. После этого гость, понимая, что мужчина ещё жив,  перенёс его в помещение ванной комнаты, где решил инсценировать его смерть как утопление. Злоумышленник набрал в чашу ванной воды, после чего опустил голову своего знакомого под воду и стал ее удерживать.
В это время в ванную комнату зашёл один из друзей потерпевшего, который также находился в квартире, и попытался остановить своего собутыльника, однако было уже поздно - 51-летний мужчина скончался. В отношении подозреваемого судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


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