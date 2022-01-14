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Птица в доме и горящие уши: в какие приметы больше всего верят россияне

Полезно знать 14.01.2022 12:26 Новости компаний
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14.01.2022 12:26 Новости компаний


Дочерние компании Сбера СберСтрахование и СберСтрахование жизни в ходе опроса в городах с населением более 500 тыс. человек выяснили, что в народные приметы сейчас верят почти треть россиян. Однако только 10% граждан используют различные «магические» практики, чтобы оградить себя от возможного несчастья. Одним из самых действенных способов защиты от возможных неприятностей по мнению россиян является наличие страхового полиса. 
Опрос проводился в преддверии Нового года, когда люди часто загадывают желания и обращают больше внимания на различные знаки.
Любопытно, что женщины более суеверны, чем мужчины: положительно на вопрос о том, замечают ли они приметы и используют ли обряды для предотвращения беды, ответили 12,9% женщин и 7,5% мужчин. Также верить предзнаменованиям больше расположены люди старшего поколения. Следят за приметами и защищаются от них 23% людей старше 60 лет, 14,2% людей в возрасте от 51 до 60 лет, 5,6% в возрасте от 31 до 50 лет и только 3,4% респондентов 18–30 лет.
Больше половины россиян, верящих в приметы (53,5%), считают, что плохих предзнаменований существует больше, чем тех, что сулят счастье или выгоду. Такое мнение наиболее распространено в Пензе (63,8%), Новокузнецке (63,7%), Ярославле (62,6%), Ростове-на-Дону (62,2%) и Самаре (60,9%). Позитива от различных предзнаменований, напротив, особенно ждут в Махачкале (72,1%), Астрахани (60%), Иркутске (57%), Тольятти (56,6%) и Владивостоке (53,8%).
Исследование показало, что больше всего россияне верят в приметы, связанные с физическими ощущениями. Чешется рука, нога или глаз, звенит в ушах, дергается веко — на это обращают внимание четверть респондентов (24%). Птицы и летучие мыши, которые залетели в дом или стучатся в окно, пугают 19,3% опрошенных. В то, что горящее лицо, уши или щеки несут в себе некое предзнаменование, верят 14,4% россиян. Остальным приметам доверяют намного меньше. Например, встречи с чёрной или трёхцветной кошкой боятся только 3,6% респондентов, разбитого зеркала — 2,4%, надетых наизнанку вещей — 1,9%, а рассыпанной соли — лишь 1,3% опрошенных.
Самыми суеверными оказались жители Владивостока: приметами тут руководствуются 17,6% горожан. Высокие показатели также в Новосибирске (16,3%), Красноярске (15,2%) и Ульяновске (14%). Наибольший рационализм проявили жители Махачкалы: здесь в приметы верят только 2,1% респондентов. Также не испугать последствиями встречи с чёрной кошкой население Набережных Челнов (4,7%), Томска (7%) и Липецка (7,1%).
"Сегодня почти никто из россиян не считает, что можно защититься от неприятностей, поплевав через левое плечо или отказавшись возвращаться домой за забытой вещью. Только 7% респондентов находят знание и соблюдение примет эффективным способом предотвращения различных инцидентов, ещё 9,4% верят, что их поможет избежать развитая интуиция, а 0,4% советуют развивать интуицию. Тем не менее одним из самых действенных способов защиты по мнению россиян является наличие страхового полиса (33,8%). Это разумно: магический обряд в лучшем случае позволит успокоить нервы, а страховка гарантированно покроет ущерб от любой неприятности", - комментирует Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка.

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