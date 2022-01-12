Осужденному грозит новый срок за насилие в волгоградской колонии





Уголовное дело о применении насилия к сотруднику УФСИН возбуждено в отношении 30-летнего осужденного в Волгограде. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

Санкция ч.2 ст.321 УК РФ (применение насилия, неопасного для жизни и здоровья в отношении сотрудника места содержания под стражей, в связи с осуществлением им служебной деятельности) предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Следствием установлено, что 11 сентября 2021 года мужчина прибыл в одно из исправительных учреждений Волгограда для отбытия наказания. На следующий день при проведении сотрудником исправительного учреждения вечернего пересчета осужденных, подозреваемый в грубой форме отказался участвовать в обязательном пересчете. Кроме того, с целью дезорганизовать деятельность учреждения, он применил в отношении сотрудника колонии физическую силу, сопровождая это намерениями о физической расправе после освобождения.

Установлено, что мужчина, который отбывал наказание за совершение преступлений против половой свободы и конституционных прав граждан, уже совершал аналогичное преступление против порядка управления.

По данным информагентства, за это его осудили еще к 4,5 годам лишения свободы. Его этапировали в колонию через Волгоград, где была одна из остановок.