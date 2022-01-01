Пенсии, соцвыплаты и МРОТ: что ожидать от наступившего года





В России с 1 января 2022 года страховые пенсии вырастут на 5,9%. В результате средний размер выплат превысит 17 тысяч рублей, что почти на тысячу больше, чем в 2021 году.





Как сообщает Пенсионный фонд России, с 2022 года россиянам ПФ РФ начнет предоставлять россиянам отдельные меры поддержки, которые сегодня назначают органы социальной защиты населения и Роструд. Это выплаты семьям с детьми, военнослужащим, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, инвалидам, имеющим транспорт, реабилитированным жертвам политических репрессий. Перевод услуг в Пенсионный фонд происходит автоматически. Тем, кто уже получает выплаты, не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить их и продолжать получать средства. Если пособия еще не оформлены, начиная с 2022 года обращаться за ними нужно в территориальные отделения Пенсионного фонда. Условия предоставления мер социальной поддержки остаются прежними.





1 января вступают в силу новые правила выплаты пенсий, утвержденные Минтрудом. Одно из основных нововведений - освобождение пенсионера от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом.





Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране с 1 января повысили до 13 890 рублей, а прожиточный минимум (ПМ) составляет теперь 12 654 рубля.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум вырос до 13 793 рубля, пенсионеров – до 10 882 рубля, детей – 12 274 рубля. Такое решение, как сообщают федеральные СМИ, принял президент Владимир Путин в связи с ускорением инфляции.



