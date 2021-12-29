Экс-депутату Волгоградской облдумы доверили региональное ЖКХ

Политика 29.12.2021 10:18
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29.12.2021 10:18
Врио председателя комитета ЖКХ Волгоградской области назначен Борис Коротков, отказавшийся от мандата депутата облдумы ради новой должности. Место ему уступил предыдущий врио Александр Богомолов, заступивший на этот пост после ухода Алексея Сивокоза в облкомприроды. О назначении Короткова сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Борис Коротков сложил полномочия депутата Волгоградской областной думы в пятницу, 24 декабря. На последнем в этом году заседании депутаты одобрили соответствующее постановление на основании личного заявления Короткова. Такое решение единоросс Борис Коротков принял в связи с переходом на работу в орган исполнительной власти. Действие его депутатского мандата закончилось два дня назад, 27 декабря 2021 года.
Борис Коротков избирался по Городищенскому одномандатному избирательному округ №5 от партии "Единая Россия". В областной думе возглавлял комитет по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов. Уроженец рабочего поселка Светлый Яр имеет богатую трудовую биографию. Борис Коротков начинал свою карьеру специалистом комитета молодежи, работал бухгалтером, заместителем директора МУП "Красноармейский рынок", директором ряда коммерческих предприятий, был главой Светлоярского района, федеральным инспектором по республике Калмыкия, аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе.
Напомним, место председателя комитета ЖКХ Волгоградской области стало вакантным после назначения Алексея Сивокоза врио председателя регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Экс-председателя облкомприроды Викторию Романову «пересадили» в кресло руководителя комитета юстиции. В свою очередь, ее предшественник на этом месте, Алексей Шмелёв, пока нигде не «засветился».
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