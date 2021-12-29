Политика

Экс-депутату Волгоградской облдумы доверили региональное ЖКХ

Политика 29.12.2021 10:18
0
29.12.2021 10:18


Врио председателя комитета ЖКХ Волгоградской области назначен Борис Коротков, отказавшийся от мандата депутата облдумы ради новой должности. Место ему уступил предыдущий врио Александр Богомолов, заступивший на этот пост после ухода Алексея Сивокоза в облкомприроды. О назначении Короткова сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Борис Коротков сложил полномочия депутата Волгоградской областной думы в пятницу, 24 декабря. На последнем в этом году заседании депутаты одобрили соответствующее постановление на основании личного заявления Короткова. Такое решение единоросс Борис Коротков принял в связи с переходом на работу в орган исполнительной власти. Действие его депутатского мандата закончилось два дня назад, 27 декабря 2021 года. 
Борис Коротков избирался по Городищенскому одномандатному избирательному округ №5 от партии "Единая Россия". В областной думе возглавлял комитет по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов. Уроженец рабочего поселка Светлый Яр имеет богатую трудовую биографию. Борис Коротков начинал свою карьеру специалистом комитета молодежи, работал бухгалтером, заместителем директора МУП "Красноармейский рынок", директором ряда коммерческих предприятий, был главой Светлоярского района, федеральным инспектором по республике Калмыкия, аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе.
Напомним, место председателя комитета ЖКХ Волгоградской области стало вакантным после назначения Алексея Сивокоза врио председателя регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Экс-председателя облкомприроды Викторию Романову «пересадили» в кресло руководителя комитета юстиции. В свою очередь, ее предшественник на этом месте, Алексей Шмелёв, пока нигде не «засветился».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Политика
28.12.2021 11:53
Политика 28.12.2021 11:53
Комментарии

0
Далее
Политика
24.12.2021 13:10
Политика 24.12.2021 13:10
Комментарии

0
Далее
Политика
24.12.2021 12:54
Политика 24.12.2021 12:54
Комментарии

0
Далее
Политика
24.12.2021 10:34
Политика 24.12.2021 10:34
Комментарии

0
Далее
Политика
22.12.2021 18:48
Политика 22.12.2021 18:48
Комментарии

0
Далее
Политика
17.12.2021 09:44
Политика 17.12.2021 09:44
Комментарии

0
Далее
Политика
15.12.2021 10:58
Политика 15.12.2021 10:58
Комментарии

0
Далее
Политика
13.12.2021 18:05
Политика 13.12.2021 18:05
Комментарии

0
Далее
Политика
09.12.2021 08:41
Политика 09.12.2021 08:41
Комментарии

0
Далее
Политика
26.11.2021 16:50
Политика 26.11.2021 16:50
Комментарии

0
Далее
Политика
25.11.2021 09:23
Политика 25.11.2021 09:23
Комментарии

0
Далее
Политика
19.11.2021 14:36
Политика 19.11.2021 14:36
Комментарии

0
Далее
Политика
17.11.2021 12:29
Политика 17.11.2021 12:29
Комментарии

0
Далее
Политика
16.11.2021 09:12
Политика 16.11.2021 09:12
Комментарии

0
Далее
Политика
15.11.2021 13:49
Политика 15.11.2021 13:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:13
В Волгограде вспомнили жертв теракта на железнодорожном вокзалеСмотреть фотографии
15:36
На заметенной трассе в Волгоградской области три человека пострадали в массовой аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:04
Налоговики исполнили заветные мечты 10 детей из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:45
Пятиэтажку в Волгограде пятые сутки заливает кипятком (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:31
В развитие Михайловки Волгоградской области вложат более 2 млрд рублейСмотреть фотографии
13:10
Легковушка попала под фуру на заснеженной трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Пьяный водитель без прав сбил пенсионерку в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
Население Волгоградской области вымирает из-за коронавирусаСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде риэлтор сознался в совершенном 20 лет назад убийстве клиентаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
В Волгоградской области подвели итоги нацпроекта «Производительность труда» за 2021 годСмотреть фотографии
12:18
На трассе под Волгоградом образовалась 7-километровая пробка (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:55
В Волгограде заключенному продлили срок за телефонное мошенничествоСмотреть фотографии
11:20
Волгоградский филиал Россельхозбанка поздравляет с праздникамиСмотреть фотографии
10:55
Губернатор Волгоградской области проехал в метель по московской трассеСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде вычислили самозванца в сети ювелирных магазиновСмотреть фотографии
10:34
За три месяца на завод «Красный Октябрь» пришли работать 366 волгоградцевСмотреть фотографии
10:24
«Смех и радость»: Дед Мороз принес праздник детям во дворах ВолгоградаСмотреть фотографии
10:18
Экс-депутату Волгоградской облдумы доверили региональное ЖКХСмотреть фотографии
10:03
Администрацию Волгограда оштрафовали за сброс неочищенных стоков в ВолгуСмотреть фотографии
09:54
В хуторе Волгоградской области погиб неизвестныйСмотреть фотографии
08:48
В Волгограде пробки достигли 10 балловСмотреть фотографии
08:42
В новогоднюю ночь в Волгоградской области пойдет мокрый снегСмотреть фотографии
08:07
Транспортный коллапс: Волгоград и федеральные трассы парализовало снегопадомСмотреть фотографии
20:37
Жители Михайловки Волгоградской области попросили Путина спасти онкодиспансерСмотреть фотографии
19:34
Волгоградский облсуд отправил в колонию строгого режима душителя девушки из Йошкар-ОлыСмотреть фотографии
19:10
Волгоград парализовали предновогодние 9-балльные пробкиСмотреть фотографии
18:01
Полсотни брошенных сетей достали из Цимлянского водохранилища в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:30
Визит волгоградцев в Роспотребнадзор закончился вызовом полицииСмотреть фотографии
17:25
В Волгограде открыли бюст выдающемуся полководцуСмотреть фотографии
17:16
Комитет строительства Волгоградской области обрел председателяСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 