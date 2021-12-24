



Сегодня сложил свои полномочия депутат Волгоградской областной думы Борис Коротков. На заседании регионального парламента депутаты одобрили постановление о досрочном сложении полномочий депутата Короткова на основании его личного заявления. Такое решение единоросс Борис Коротков принял в связи с переходом на работу в исполнительную власть. Действие его депутатского мандата заканчивается 27 декабря 2021 года.

Депутаты пожелали коллеге успехов в новой должности, отметив, что в областной думе работать с ним им было приятно и комфортно. В свою очередь Борис Коротков поблагодарил всех за поддержку и высокую оценку своей работы.

Борис Коротков избирался по Городищенскому одномандатному избирательному округ №5 от партии "Единая Россия". В областной думе возглавлял комитет по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов. Уроженец рабочего поселка Светлый Яр имеет богатую трудовую биографию. Борис Коротков начинал свою карьеру специалистом комитета молодежи, работал бухгалтером, заместителем директора МУП "Красноармейский рынок", директором ряда коммерческих предприятий, был главой Светлоярского района, федеральным инспектором по республике Калмыкия, аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе.