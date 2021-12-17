Председатель волгоградского облкомприроды Романова ушла в комитет юстиции

Политика 17.12.2021 09:44
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17.12.2021 09:44
Председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виктория Романова освобождена от должности. Вместо облкомприроды чиновница теперь возглавит комитет юстиции Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Об увольнении предыдущего председателя комитета юстиции Алексея Шмелёва стало известно в понедельник, 13 декабря. Тогда же был назначен временно исполняющий обязанности председателя – им стал заместитель Шмелёва Игорь Антонов. Теперь пост врио перешел Романовой, которая запомнилась общественности широким празднованием Дня юриста: видео с корпоратива, которое утекло в сеть, стало поводом для проверки. По ее итогам и Виктория Романова, и два десятка ее подчиненных понесли справедливое наказание, получив штрафы за отсутствие масок, социальной дистанции и нарушение запрета на корпоративы.
Напомним, Виктория Романова, которая имеет большой юридический стаж, ранее возглавляла комитет управления государственным имуществом Волгоградской области. До Романовой облкомприроды возглавлял Виталий Сазонов, ныне фигурант уголовного дела о хищении средств при расчистке ериков. Он, в свою очередь, сменил Полину Вергун, которая несколько лет была председателем облкомприроды.
Временно исполнять обязанности председателя облкомприроды будет Алексей Сивокоз, до настоящего времени занимавший пост председателя комитета ЖКХ Волгоградской области. Управление этой структурой на время перейдет заместителю Сивокоза Александру Богомолову.
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