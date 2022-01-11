Обитатели заброшенного полустанка в Волгограде бросают свои жилища

Общество 11.01.2022 20:02
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11.01.2022 20:02
Поселок Бирюзовый при одноименной железнодорожной станции, где не видели благ цивилизации, медленно, но верно вымирает в отдаленном уголке Советского района Волгограда. Корреспонденты ИА «Высота 102» наведались в это богом забытое место, однако не встретили ни одной живой души в бараках, где нет ни водопровода, ни отопления, ни канализации, а так называемые удобства с перекошенной дверью располагаются на улице.
Только из беседы с работником железнодорожной станции удалось узнать кое-что про затухающую жизнь этой печальной обители с красивым и романтичным названием. Мужчина пояснил, что в поселке проживает лишь одна пожилая пара и двое рабочих. «Раньше здесь жила еще одна семья, но они переехали в соседний поселок», - рассказал станционный смотритель.
Как оказалось, когда-то обитатели поселка, устроившись на работу на железную дорогу, получали служебные квартиры в двухэтажном бараке и коттедже, но несколько лет назад эти дома были переданы на баланс администрации Советского района. И кому только в голову пришло присоединить этот медвежий угол к городу-миллионнику, уму непостижимо. Однако с обустройством этой территории не сложилось. Хоть и поставили здесь детскую площадку, играть на ней, увы, некому. Единственная связь с внешним миром станции Бирюзовой - это та самая железная дорога, по которой иногда проходят пригородные поезда. Устав от бесполезной борьбы за нормальную жизнь, многие жители просто бросили свои дома и купили билеты, как говорится, в один конец.
Оставшиеся своими силами как-то пытаются поддерживать дома в более-менее нормальном состоянии - они сами расчищают заваленные снегом дорожки, посыпая их песком, и чинят двери в подъездах с облупленными стенами, чтобы хоть как-то сохранить драгоценное тепло. Жители поставили печки для обогрева квартир. Челночными баулами с дровами и углем завалены лестничные площадки. "Последним из могикан" не остается ничего, кроме как продолжать жить. Но насколько долго будет теплиться маленький огонек надежды и жизни в поселке, неизвестно.
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