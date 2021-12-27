Второй экс-директор психинтерната в Волгоградской области идет под суд

Расследования 27.12.2021 12:10
0
27.12.2021 12:10
Перед судом в Волгоградской области предстанет бывший директор Государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Усть-Бузулукский психоневрологический интернат". Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщина обвиняется по ч.1 ст.286 УК РФ (превышении должностных полномочий). Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала уголовное дело для рассмотрения в суд.
В ходе следствия установлено, что обвиняемая потребовала от подчиненных передать ей денежные средства в размере 60 тысяч рублей для оплаты административного штрафа. В дальнейшем при получении шестью работниками заработной платы они были вынуждены передать руководителю надбавки за интенсивность и высокие результаты работы за октябрь и ноябрь 2020 года в указанной выше сумме. Свою вину обвиняемая отрицает.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками ОЭБ и ПК по Алексеевскому району Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Отметим, что летом 2021 года был осужден еще один бывший директор Усть-Бузулукского психоневрологического интерната Сергей Шустов. Его признали виновным в присвоении имущества с использованием своего служебного положения и приговорили к году и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Как выявило следствие, Шустов приобретал на пенсии инвалидов стройматериалы для своего коттеджа. Вину он не признал.
Реклама
Представлялись беженцами с Украины: трио мошенников осуждены в Волгоградской области27.12.2021 08:29
Расследования 27.12.2021 08:29
Безмасочника в Волжском оштрафовали на 15 тысяч рублей26.12.2021 15:23
Расследования 26.12.2021 15:23
В Волгограде экс-судью отправили в колонию за присвоение 50 млн рублей23.12.2021 18:57
Расследования 23.12.2021 18:57
В Волгоградской области замучившую до смерти пасынка мачеху оставили на свободе на 12 лет23.12.2021 16:45
Расследования 23.12.2021 16:45
«Легкие» деньги: волгоградцев завлекают объявлениями с космической доходностью22.12.2021 19:28
Расследования 22.12.2021 19:28
В Волгограде фигурант дела об убийстве из-за ссоры в школьном чате останется в СИЗО до весны22.12.2021 17:33
Расследования 22.12.2021 17:33
Отвергнутый поклонник обвинил волгоградку в воровстве22.12.2021 16:28
Расследования 22.12.2021 16:28
В Волгограде псевдоинвалиду присудили огромный штраф22.12.2021 15:46
Расследования 22.12.2021 15:46
«У нее горели глаза»: жителя Волгоградской области отправили в колонию за поджог «ведьмы»22.12.2021 09:57
Расследования 22.12.2021 09:57
«Наши жизни переедут составы»: следователи нагрянули в принесенный в жертву большой стройке поселок Волгограда21.12.2021 19:34
Расследования 21.12.2021 19:34
Волгоградца осудили за пьяную угрозу взорвать автовокзал21.12.2021 17:49
Расследования 21.12.2021 17:49
В Волгоградской области задержали банду обнальщиков21.12.2021 15:55
Расследования 21.12.2021 15:55
Волгоградские полицейские задержали имитирующих голоса путан аферистов из Пензенской области21.12.2021 11:48
Расследования 21.12.2021 11:48
В Волжском распродают имущество скандального застройщика-банкрота21.12.2021 07:41
Расследования 21.12.2021 07:41
Волгоградца обвиняют в безнравственном фотошопе снимка с ветераном20.12.2021 12:28
Расследования 20.12.2021 12:28
Реклама