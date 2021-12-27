Второй экс-директор психинтерната в Волгоградской области идет под суд





Перед судом в Волгоградской области предстанет бывший директор Государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Усть-Бузулукский психоневрологический интернат". Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщина обвиняется по ч.1 ст.286 УК РФ (превышении должностных полномочий). Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала уголовное дело для рассмотрения в суд.

В ходе следствия установлено, что обвиняемая потребовала от подчиненных передать ей денежные средства в размере 60 тысяч рублей для оплаты административного штрафа. В дальнейшем при получении шестью работниками заработной платы они были вынуждены передать руководителю надбавки за интенсивность и высокие результаты работы за октябрь и ноябрь 2020 года в указанной выше сумме. Свою вину обвиняемая отрицает.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками ОЭБ и ПК по Алексеевскому району Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, что летом 2021 года был осужден еще один бывший директор Усть-Бузулукского психоневрологического интерната Сергей Шустов. Его признали виновным в присвоении имущества с использованием своего служебного положения и приговорили к году и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Как выявило следствие, Шустов приобретал на пенсии инвалидов стройматериалы для своего коттеджа. Вину он не признал.



