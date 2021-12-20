Расследования

Волгоградца обвиняют в безнравственном фотошопе снимка с ветераном

Расследования 20.12.2021 12:28
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20.12.2021 12:28


В публичной реабилитации нацизма, незаконном изготовлении и демонстрации порнографических материалов обвиняют в Волгограде 54-летнего местного жителя. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - ч.3 ст.354.1 и п."б" ч.3 ст.242. За содеянное ему грозит до 6 лет лишения свободы.
По данным следствия, с целью формирования в обществе пренебрежительного отношения ко дню воинской славы России и негативного отношения к участникам Великой Отечественной войны, волгоградец изготовил фотоизображение участника Великой Отечественной войны в военном обмундировании с использованием государственной награды СССР - Ордена Отечественной войны на фоне Георгиевской ленты, на котором разместил порнографические материалы. После изготовления фотоизображения обвиняемый разместил его в социальной сети "Одноклассники", предоставив возможность ознакомления неограниченному кругу лиц.
В СК отмечают, что своими действиями злоумышленник безнравственно и цинично осквернил символ воинской славы России.

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