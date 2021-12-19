В Волгограде расследуют смерть молодой девушки от угарного газа





Следственным отделом по Центральному району Волгограда возбуждено уголовное дело по факту гибели 20-летней девушки от угарного газа в квартире. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, причиной трагедии стала установленная в ванной комнате и на кухне система принудительной вентиляции.

По данным следствия, в доме №43 по проспекту Ленина в одной из квартир, где с 2013 года проживала молодая девушка, была установлена система принудительной вентиляции. Установлено, что при одновременной работе этой системы с газовой колонкой образовывалась загазованность помещения окисью углерода. Именно от отравления угарным газом и погибла волгоградка.

Между тем, в октябре текущего года сотрудники организации технического обслуживания проводили проверку квартиры и не обнаружили дефектов.

В настоящее время следователями проводится работа по установлению всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела планируется найти виновных, допустивших выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.



