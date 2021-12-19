85-летний пенсионер утонул в пруду в Волгоградской области











85-летний мужчина утонул в Котово Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, сигнал о пропаже пенсионера поступил в ПСЧ №43 в пятницу вечером. Предположительно, мужчина рыбачил на втором городском пруду, который только-только покрылся тонким льдом. Приехавшие спасатели обнаружили полынью в пруду. Мужчина провалился под лед и не смог выбраться. Тело мужчины достали спасатели.

В экстренных службах предупреждают – морозы в Волгоградской области еще слабые, поэтому выход на неокрепший лед может обернуться трагедией.Фото Kotovo101.