Председатель комитета юстиции Волгоградской области покинул свой пост





Председатель комитета юстиции Волгоградской области Алексей Шмелёв освобожден от должности. Его обязанности будет временно исполнять заместитель председателя комитета Игорь Антонов, сообщили в пресс-службе региональной администрации. О причинах отставки Шмелёва не сообщается.

Это уже второе за последний месяц увольнение высокопоставленного чиновника. В начале ноября был отправлен в отставку председатель облкомказачества Леонид Титов. Помимо того, на прошлой неделе губернатор Волгоградской области назначил нового заместителя – им стал Юрий Седов.