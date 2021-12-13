Политика

Председатель комитета юстиции Волгоградской области покинул свой пост

Политика 13.12.2021 18:05
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13.12.2021 18:05


Председатель комитета юстиции Волгоградской области Алексей Шмелёв освобожден от должности. Его обязанности будет временно исполнять заместитель председателя комитета Игорь Антонов, сообщили в пресс-службе региональной администрации. О причинах отставки Шмелёва не сообщается.
Это уже второе за последний месяц увольнение высокопоставленного чиновника. В начале ноября был отправлен в отставку председатель облкомказачества Леонид Титов. Помимо того, на прошлой неделе губернатор Волгоградской области назначил нового заместителя – им стал Юрий Седов.

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