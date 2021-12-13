Председатель комитета юстиции Волгоградской области покинул свой пост

Политика 13.12.2021 18:05
0
13.12.2021 18:05
Председатель комитета юстиции Волгоградской области Алексей Шмелёв освобожден от должности. Его обязанности будет временно исполнять заместитель председателя комитета Игорь Антонов, сообщили в пресс-службе региональной администрации. О причинах отставки Шмелёва не сообщается.
Это уже второе за последний месяц увольнение высокопоставленного чиновника. В начале ноября был отправлен в отставку председатель облкомказачества Леонид Титов. Помимо того, на прошлой неделе губернатор Волгоградской области назначил нового заместителя – им стал Юрий Седов.
Реклама
У губернатора Волгоградской области появился новый заместитель09.12.2021 08:41
Политика 09.12.2021 08:41
Депутаты Волгоградской облдумы поддержат закон о QR-кодах 1 декабря26.11.2021 16:50
Политика 26.11.2021 16:50
В администрации Волгоградской области сменился председатель комитета25.11.2021 09:23
Политика 25.11.2021 09:23
Депутаты гордумы выбрали Владимира Марченко главой Волгограда19.11.2021 14:36
Политика 19.11.2021 14:36
Три кандидата вышли в финал конкурса на должность мэра Волгограда17.11.2021 12:29
Политика 17.11.2021 12:29
Единороссы одобрили Владимира Марченко на пост мэра Волгограда16.11.2021 09:12
Политика 16.11.2021 09:12
Комиссия допустила на выборы мэра Волгограда троих кандидатов15.11.2021 13:49
Политика 15.11.2021 13:49
Экс-глава района Волгограда устроился в администрацию Элисты15.11.2021 13:00
Политика 15.11.2021 13:00
Уволен председатель облкомказачества Волгоградской области11.11.2021 16:43
Политика 11.11.2021 16:43
Глава Советского района Волгограда сложил полномочия08.11.2021 13:52
Политика 08.11.2021 13:52
Волгоградские «Новые люди» получили право выдвигать кандидатов без сбора подписей29.10.2021 19:29
Политика 29.10.2021 19:29
Депутат-миллионер попросился в комиссию по противодействию коррупции Волгоградской облдумы21.10.2021 14:57
Политика 21.10.2021 14:57
Главу поселения в Волгоградской области оставили на второй срок20.10.2021 15:29
Политика 20.10.2021 15:29
Дан старт формированию нового состава избиркома Волгоградской области13.10.2021 10:33
Политика 13.10.2021 10:33
Волгоградский политолог прокомментировал очередной фейк об отставке Бочарова12.10.2021 16:56
Политика 12.10.2021 16:56
Реклама