Сотрудников комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области оштрафуют за проведение корпоратива в нарушение антиковидных постановлений Роспотребнадзора и губернатора. Несмотря на то, что чиновники устроили праздник за свой, а не бюджетный счет, это не уберегло их от наказания за несоблюдение мер безопасности.

Как стало известно ИА «Высота 102», в отношении работников комитета составлено по меньшей мере 25 протоколов за отсутствие масок, социальной дистанции и превышение дозволенного количества участников мероприятия.

Проверка в отношении сотрудников облкомприроды была организована после публикации в интернете видеоролика с участием чиновников 8 декабря. На кадрах два с половиной десятка человек, не соблюдая антикоронавирусные меры безопасности, отдыхают на банкете, сидя большой толпой за одним столом.