Общество

Чиновников волгоградского облкомприроды наказали за проведение корпоратива

Общество 11.12.2021 21:18
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11.12.2021 21:18


Сотрудников комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области оштрафуют за проведение корпоратива в нарушение антиковидных постановлений Роспотребнадзора и губернатора. Несмотря на то, что чиновники устроили праздник за свой, а не бюджетный счет, это не уберегло их от наказания за несоблюдение мер безопасности.
Как стало известно ИА «Высота 102», в отношении работников комитета составлено по меньшей мере 25 протоколов за отсутствие масок, социальной дистанции и превышение дозволенного количества участников мероприятия.
Проверка в отношении сотрудников облкомприроды была организована после публикации в интернете видеоролика с участием чиновников 8 декабря. На кадрах два с половиной десятка человек, не соблюдая антикоронавирусные меры безопасности, отдыхают на банкете, сидя большой толпой за одним столом.
Проведение корпоративов, в том числе новогодних, запретила главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева. Предостережение волгоградцам она озвучила на минувшем заседании оперативного штаба днем 8 декабря. «Необходимо неукоснительно соблюдать ограничительные мероприятия, в том числе в период новогодних праздников. Следует обратить внимание на недопустимость проведения корпоративных новогодних мероприятий», – заявила тогда глава управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Запрещено проведение новогодних мероприятий на рабочих местах и новым постановлением, подписанным и.о. губернатора Евгением Харичкиным.
Фото: Иван Иванов, Facebook.

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