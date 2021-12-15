В руководстве гордумы Волгограда произошли кадровые перестановки

Политика 15.12.2021 10:58
0
15.12.2021 10:58
Вакантное место первого заместителя председателя Волгоградской гордумы занял 47-летний Дмитрий Дильман, который до этого был заместителем председателя. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе представительного органа Волгограда, его кандидатуру на этот пост сегодня одобрили депутаты на внеочередном заседании. Голосование было тайным.
Дильман является кандидатом экономических наук и доктором социологических наук. С 2006 по 2020 он был профессором кафедры менеджмента и коммерции в ФГБОУ ВО "Российский экономический Университет им. Г.В. Плеханова". В 2020-ом его избрали заместителем председателя гордумы Волгограда. Дмитрий Дильман является членом "Единой России". Был депутатом нескольких созывов Волгоградской гордумы. Воспитывает трех дочерей.
Освободившееся место заместителя сегодня занял 38-летний депутат Геннадий Кузнецов. Это кадровое решение поддержали большинство депутатов.
Геннадий Кузнецов имеет высшее юридическое образование. В 2005 году он закончил Волгоградскую академию МВД. С 2017 года он работает заместителем директора по общим вопросам ООО "Сарептская мельница". В гордуму Кузнецов переизбрался в 2018 году. Является членом партии "Единая Россия", входит в региональный политсовет "ЕР". Является региональным координатором партийного проекта "Безопасные дороги" Волгоградская область.
Отметим, что первый заместитель председателя курирует в гордуме бюджет, экономику и благоустройство, а заместитель - социальный блок.
Напомним, что кресло первого заместителя председателя Волгоградской гордумы стало вакантным в сентябре текущего года после избрания Андрея Гимбатова в Госдуму РФ.
Реклама
Председатель комитета юстиции Волгоградской области покинул свой пост13.12.2021 18:05
Политика 13.12.2021 18:05
У губернатора Волгоградской области появился новый заместитель09.12.2021 08:41
Политика 09.12.2021 08:41
Депутаты Волгоградской облдумы поддержат закон о QR-кодах 1 декабря26.11.2021 16:50
Политика 26.11.2021 16:50
В администрации Волгоградской области сменился председатель комитета25.11.2021 09:23
Политика 25.11.2021 09:23
Депутаты гордумы выбрали Владимира Марченко главой Волгограда19.11.2021 14:36
Политика 19.11.2021 14:36
Три кандидата вышли в финал конкурса на должность мэра Волгограда17.11.2021 12:29
Политика 17.11.2021 12:29
Единороссы одобрили Владимира Марченко на пост мэра Волгограда16.11.2021 09:12
Политика 16.11.2021 09:12
Комиссия допустила на выборы мэра Волгограда троих кандидатов15.11.2021 13:49
Политика 15.11.2021 13:49
Экс-глава района Волгограда устроился в администрацию Элисты15.11.2021 13:00
Политика 15.11.2021 13:00
Уволен председатель облкомказачества Волгоградской области11.11.2021 16:43
Политика 11.11.2021 16:43
Глава Советского района Волгограда сложил полномочия08.11.2021 13:52
Политика 08.11.2021 13:52
Волгоградские «Новые люди» получили право выдвигать кандидатов без сбора подписей29.10.2021 19:29
Политика 29.10.2021 19:29
Депутат-миллионер попросился в комиссию по противодействию коррупции Волгоградской облдумы21.10.2021 14:57
Политика 21.10.2021 14:57
Главу поселения в Волгоградской области оставили на второй срок20.10.2021 15:29
Политика 20.10.2021 15:29
Дан старт формированию нового состава избиркома Волгоградской области13.10.2021 10:33
Политика 13.10.2021 10:33
Реклама