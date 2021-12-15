В руководстве гордумы Волгограда произошли кадровые перестановки





Вакантное место первого заместителя председателя Волгоградской гордумы занял 47-летний Дмитрий Дильман, который до этого был заместителем председателя. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе представительного органа Волгограда, его кандидатуру на этот пост сегодня одобрили депутаты на внеочередном заседании. Голосование было тайным.

Дильман является кандидатом экономических наук и доктором социологических наук. С 2006 по 2020 он был профессором кафедры менеджмента и коммерции в ФГБОУ ВО "Российский экономический Университет им. Г.В. Плеханова". В 2020-ом его избрали заместителем председателя гордумы Волгограда. Дмитрий Дильман является членом "Единой России". Был депутатом нескольких созывов Волгоградской гордумы. Воспитывает трех дочерей.

Освободившееся место заместителя сегодня занял 38-летний депутат Геннадий Кузнецов. Это кадровое решение поддержали большинство депутатов.

Геннадий Кузнецов имеет высшее юридическое образование. В 2005 году он закончил Волгоградскую академию МВД. С 2017 года он работает заместителем директора по общим вопросам ООО "Сарептская мельница". В гордуму Кузнецов переизбрался в 2018 году. Является членом партии "Единая Россия", входит в региональный политсовет "ЕР". Является региональным координатором партийного проекта "Безопасные дороги" Волгоградская область.

Отметим, что первый заместитель председателя курирует в гордуме бюджет, экономику и благоустройство, а заместитель - социальный блок.