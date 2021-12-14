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Вино из Волгоградской области попало в топ лучших в России

Полезно знать 14.12.2021 21:28
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14.12.2021 21:28


Белое сухое вино «Совиньон блан» производства винодельни в городе Дубовке Волгоградской области вошло в первый ежегодный рейтинг российских вин, заняв в списке 20-е место из ста. Отобранное дегустаторами вино стало единственным из Волгоградской области, где выращиванием винограда занимаются девять сельхозпроизводителей, а производством вина – четыре предприятия.
Первый ежегодный рейтинг российских вин подготовил и опубликовал журнал Forbes. Эксперты отобрали образцы вин трех категорий: тихие сухие белые, тихие сухие красные, вина игристы, произведенные классическим и акратофорным методами. Производители вина и официальные дистрибьюторы самостоятельно направляли образцы и сопроводительные анкеты к ним, помимо этого, организаторы дополнительно приобрели в магазинах незаявленные вина.
Все дегустации проводились «вслепую»: напитки оценивались исключительно по своим органолептическим свойствам. Члены комиссии могли общаться между собой во время оценки вин, после чего проставляли баллы каждому образцу. Итоговый балл выводился как среднее арифметическое всех баллов. Образец из волгоградской винодельни набрал 93 балла «слепой» дегустации, максимальный балл в составленном рейтинге – 96.
Место в рейтинге определялось не только результатами дегустации, но и доступностью для потребителя, узнаваемостью бренда, качеством дистрибуции, репутацией производителя и его вкладом в продвижение винной культуры.

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