Вино из Волгоградской области попало в топ лучших в России

Полезно знать 14.12.2021 21:28
0
14.12.2021 21:28
Белое сухое вино «Совиньон блан» производства винодельни в городе Дубовке Волгоградской области вошло в первый ежегодный рейтинг российских вин, заняв в списке 20-е место из ста. Отобранное дегустаторами вино стало единственным из Волгоградской области, где выращиванием винограда занимаются девять сельхозпроизводителей, а производством вина – четыре предприятия.
Первый ежегодный рейтинг российских вин подготовил и опубликовал журнал Forbes. Эксперты отобрали образцы вин трех категорий: тихие сухие белые, тихие сухие красные, вина игристы, произведенные классическим и акратофорным методами. Производители вина и официальные дистрибьюторы самостоятельно направляли образцы и сопроводительные анкеты к ним, помимо этого, организаторы дополнительно приобрели в магазинах незаявленные вина.
Все дегустации проводились «вслепую»: напитки оценивались исключительно по своим органолептическим свойствам. Члены комиссии могли общаться между собой во время оценки вин, после чего проставляли баллы каждому образцу. Итоговый балл выводился как среднее арифметическое всех баллов. Образец из волгоградской винодельни набрал 93 балла «слепой» дегустации, максимальный балл в составленном рейтинге – 96.
Место в рейтинге определялось не только результатами дегустации, но и доступностью для потребителя, узнаваемостью бренда, качеством дистрибуции, репутацией производителя и его вкладом в продвижение винной культуры.
Реклама
Картинка по-корейски: Wink предлагает зрителям коллекцию самых красивых и рейтинговых дорам13.12.2021 13:53
Полезно знать 13.12.2021 13:53
Зачем оформлять медицинскую страховку для путешествий13.12.2021 13:16
Полезно знать 13.12.2021 13:16
Обширный антициклон защитит Волгоградскую область от декабрьских морозов11.12.2021 17:29
Полезно знать 11.12.2021 17:29
Полувековой рекорд по теплу побит в Волгограде10.12.2021 10:44
Полезно знать 10.12.2021 10:44
Преимущества использования корпоративных карт09.12.2021 14:12
Полезно знать 09.12.2021 14:12
Волга-Раст-Октава проведет уроки безопасности «ŠKODA Кроха» в 54-й школе Волгограда09.12.2021 12:43
Полезно знать 09.12.2021 12:43
В Волгоградской области все больше МКД переходят на прямые расчеты с регоператором09.12.2021 09:20
Полезно знать 09.12.2021 09:20
На полках волгоградских магазинов появилась молочка с QR-кодом07.12.2021 16:53
Полезно знать 07.12.2021 16:53
Лофт-пространство «Фабрика»: комфортная среда для бизнеса и любимое место встреч волгоградцев07.12.2021 09:05
Полезно знать 07.12.2021 09:05
Волгоград встречает первые зимние выходные под дождем04.12.2021 12:06
Полезно знать 04.12.2021 12:06
Регоператор напоминает: растительный мусор нельзя нести на контейнерную площадку03.12.2021 11:54
Полезно знать 03.12.2021 11:54
Успеть переобуться выгодно: сезонный шиномонтаж от 1775 рублей02.12.2021 13:10
Полезно знать 02.12.2021 13:10
Добрая, терпеливая и… строгая: волгоградцы назвали главные качества хорошей мамы01.12.2021 12:56
Полезно знать 01.12.2021 12:56
Рефинансирование: в чем выгода30.11.2021 18:30
Полезно знать 30.11.2021 18:30
Циклон «Бенедикт» принес в Волгоградскую область рекордное потепление30.11.2021 10:16
Полезно знать 30.11.2021 10:16
Реклама