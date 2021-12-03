Экономика

Заместителем председателя Поволжского банка Сбербанка назначен Денис Белозерцев

Экономика 03.12.2021 10:10 Новости компаний
0
03.12.2021 10:10 Новости компаний


На должность заместителя председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк, куратора блока «Работа с проблемными активами и правовые вопросы» назначен Денис Белозерцев.
В банковской сфере Денис Белозерцев работает более 16 лет. К команде Сбербанка он присоединился в 2014 году в должности заместителя управляющего Оренбургским отделением ПАО Сбербанк. Денис Белозерцев окончил Оренбургский государственный университет по специальностям «Финансы и кредит» и «Юриспруденция». Также он прошел обучение по Программе развития руководителей высшего звена в Лондонской школе бизнеса и другим программам подготовки руководителей высшего звена Сбера.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Сбербанк ставит себе самые высокие цели – мы должны создавать максимально комфортные условия для наших клиентов, быть для них надежным партнером. В том числе при возникновении финансовых затруднений клиент должен быть уверен в оперативной поддержке банка. Денис зарекомендовал себя как энергичный и инициативный лидер. Уверен, что в новой должности вместе с командой блока «Работа с проблемными активами и правовые вопросы» он реализует важные проекты для банка, клиентов, бизнеса и регионов Поволжья. Желаю ему успеха!». 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
03.12.2021 11:42
Экономика 03.12.2021 11:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.12.2021 10:40
Экономика 03.12.2021 10:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.12.2021 09:23
Экономика 03.12.2021 09:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.12.2021 20:17
Экономика 02.12.2021 20:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.12.2021 17:04
Экономика 02.12.2021 17:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.12.2021 15:42
Экономика 02.12.2021 15:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.12.2021 13:40
Экономика 02.12.2021 13:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.12.2021 12:59
Экономика 02.12.2021 12:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.12.2021 10:49
Экономика 02.12.2021 10:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.12.2021 10:49
Экономика 02.12.2021 10:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.12.2021 16:41
Экономика 01.12.2021 16:41
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.12.2021 16:26
Экономика 01.12.2021 16:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.12.2021 13:03
Экономика 01.12.2021 13:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.12.2021 12:41
Экономика 01.12.2021 12:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.12.2021 12:33
Экономика 01.12.2021 12:33
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:07
Бочаров провел совещание из-за инцидента на подстанции в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:54
Регоператор напоминает: растительный мусор нельзя нести на контейнерную площадкуСмотреть фотографии
11:51
Рекордное число пациентов с COVID-19 выздоровело за сутки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:11
После гонок со стрельбой в Волжском возбудили уголовное дело на 16-летнего водителяСмотреть фотографии
10:50
Ушла за мужем: привитая председатель гордумы в Волгоградской области скончалась от коронавирусаСмотреть фотографии
10:28
Успехи сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия» отмечены дипломом победителя Х Премии МИРаСмотреть фотографии
10:19
Хватит всем: в Волгоград поступила большая партия «Спутник-Лайт»Смотреть фотографии
10:16
Подозреваемых в вымогательстве и похищении людей задержали в ВолжскомСмотреть фотографии
09:54
Энергетики «Россети Юг» подключают потребителей Дзержинского района Волгограда по резервным схемамСмотреть фотографии
09:05
В Дзержинском районе Волгограда произошел взрыв на подстанцииСмотреть фотографии
08:29
Напротив стадиона «Волгоград Арена» установили 22-метровую елкуСмотреть фотографии
22:38
Под Волгоградом вооруженная женщина-полицейский задержала дерзкого гонщика (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:36
Вторая за год тройня родилась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:40
Занимательная арифметика волгоградской УК довела жильцов до прокуратурыСмотреть фотографии
17:40
Коронавирус унес жизни 28 и 29-летних волгоградокСмотреть фотографии
17:09
Волгоградская пенсионерка не спасла от мошенников 2,6 млн рублейСмотреть фотографии
16:41
Полный инклюзив: «Ростелеком» подвел итоги образовательного проекта для особенных подростковСмотреть фотографии
14:28
Крупную партию лекарств завезли в волгоградские ковидарииСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде сын-алкоголик убил мать и продолжил пьянку (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:52
Мужчину осудили за срубленный дуб в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
13:28
Первый рабочий день продавца елок в Волгограде закончился кражейСмотреть фотографии
13:10
Успеть переобуться выгодно: сезонный шиномонтаж от 1775 рублейСмотреть фотографии
12:59
Цены на капусту и лук поползли вверх на прилавках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:52
Список жертв коронавируса в Волгоградской области растет каждый деньСмотреть фотографии
12:44
Волгоградский суд признал законным отстранение от работы педагогов за отказ от прививкиСмотреть фотографии
12:35
Волгоградский журналист скончался на 68-ом году жизни от инфарктаСмотреть фотографии
12:22
Волгоградка сдала полиции мужа-извергаСмотреть фотографии
12:02
Волгоградские силовики в Екатеринбурге задержали продавцов виртуальных коровСмотреть фотографииCмотреть видео
11:26
В Волжском неизвестный благотворитель накормил горячей кашей малоимущихСмотреть фотографии
11:04
Очередную высотку проблемного ЖК «Парк Европейский» достроили в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 