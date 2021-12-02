Волгоградка сдала полиции мужа-изверга

Расследования 02.12.2021 12:22
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02.12.2021 12:22
Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 53-летнего мужчины, который оскорблял и избивал своего 9-летнего сына. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, к сотрудникам полиции обратилась 51-летняя жительница Волгограда, которая устала терпеть издевательства супруга над их сыном.
В ходе обращения к сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних женщина рассказала, что муж частенько злоупотребляет спиртными напитками и периодически причиняет ребенку побои. Она пояснила, что в полицию раньше не обращалась, поскольку боялась супруга. Мужчина признался в содеянном и объяснил, что таким методом он воспитывал сына.
Отделом дознания Ворошиловского района УМВД России по городу Волгограду возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В ожидании суда мужчине избрана мера пресечения подписка о невыезде. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.
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