Волгоградцам откроют бесплатный доступ к сайтам госуслуг

Федеральные новости 01.12.2021 11:37
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01.12.2021 11:37
С 1 декабря вступает в силу закон о предоставлении всем россиянам, в том числе жителям Волгоградской области, бесплатного доступа к сайтам государственных услуг. Даже при нулевом балансе пользователи интернета смогут открыть страницы портала Госуслуг, сайтов государственных органов, администраций городов и поселений, государственных внебюджетных фондов.
Помимо этого, с 1 декабря в России вступил в силу закон о досудебной блокировке сайтов, которые вводят пользователей в заблуждение и имитируют сайты банков, а также страницы финансовых пирамид в интернете. Вступили в силу изменения и в закон «О связи»: операторы связи должны блокировать звонки и SMS с подменных российских номеров. Как правило, такими «грязными» приемами пользуются звонящие из других стран, в том числе аферисты.
В конце декабря также вступит в силу еще ряд законов. В частности, об обязательной дактилоскопии, фотографировании и медосвидетельствовании для всех иностранцев, въезжающих в Россию дольше, чем на 3 месяца. Помимо прочего, Федеральная нотариальная палат начнет вести реестр отмененных нотариальных и простых доверенностей. Доступ к нему будет открыт для всех желающих.
Под Новый Год заработают дополнительные ограничения для банков, которые не смогут заранее проставлять галочки о согласии заемщика на дополнительные услуги без его подписи. Запретят банкам и обязывать клиентов держать на счете неснижаемый остаток для погашения обязательного платежа по кредиту.
Нововведения коснутся и загсов: с 30 декабря станет возможной регистрация рождения ребенка, усыновления, расторжения брака и других актов гражданского состояния в любом загсе. Сейчас такое условие распространяется только на регистрацию брака.
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