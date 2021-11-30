«Никому нет дела»: горы мусора окружили пятиэтажку в Волгограде

Общество 30.11.2021 20:04
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30.11.2021 20:04
Жители многоквартирного дома в Тракторозаводском районе Волгограда пожаловались на мусорные завалы возле дома, которые уже больше года остаются без внимания коммунальщиков. «Огромные кучи возле подъездов источают жуткую вонь, а управляющей компании до этого просто нет дела!», - рассказали ИА «Высота 102» жители дома № 33 по улице Дзержинского.
По словам волгоградцев, они пытались на протяжении года дозвониться и сообщить о своей проблеме в ООО «Управляющая организация города Волгограда», которая обслуживает их дом, но телефоны УК молчат. «Номера, указанные на доске объявлений и на сайте, всегда отключены», - пояснили они. Жильцы утверждают, что гнилостные ароматы с уличной свалки ощущаются и в квартирах, окна открывать невозможно. К сожалению, горы мусора являются не единственной проблемой жителей этой улицы.
Еще одна напасть - открытые люки возле подъезда, в которые уже несколько раз проваливались машины. «А если ребенок упадет, кто будет за это отвечать?», - задаются вопросом жители пятиэтажки. Они утверждают, что обращались по этому вопросу в "Концессии водоснабжения", но им ответили, что помочь не могут. За год хозяин люков так и не объявился. «Пока кто-нибудь не упадет в яму и не помрет, никто даже пальцем не шевельнет», - сокрушаются люди.
В свою очередь в "Концессии водоснабжения" пояснили информагентству, что колодцы по улице Дзержинского, 33 не состоят у них на балансе. «Информация об открытых люках передана собственникам», - добавили в компании. Однако прояснить ситуацию с мусором оказалось сложнее. В ООО «Управляющая организация города Волгограда» сообщили, что ответить на вопросы может только директор, но он в отпуске. ИА "Высота 102" отправила запрос в управление жилищной инспекции города с просьбой разобраться в мусорной проблеме жильцов дома №33 по улице Дзержинского в Тракторозаводском районе.
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