Происшествия

Водитель легковушки умер после наезда на дерево под Волгоградом

Происшествия 30.11.2021 09:51
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30.11.2021 09:51


Смертельное ДТП произошло рано утром в Среднеахтубинском районе. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 39-летний водитель "ВАЗ-21121", который двигался по улице Кузнецкая-1 в поселке Средняя Ахтуба, не справился с управлением. В результате легковушка съехала с дороги, врезалась в дерево и опрокинулась. В результате ДТП водитель скончался в карете скорой помощи.

Похожее ДТП произошло в Калаче-на-Дону на улице Революционная. Женщина-водитель, управляя автомобилем "Лада Гранта", не справилась с управлением, съехала на обочину и столкнулась с деревом. Водителя госпитализировали с травмами в больницу. 

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