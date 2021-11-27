Борьба с коррупцией

Проворовавшийся в Волгоградской области «Гринлайт» задолжал более полумиллиарда рублей

Борьба с коррупцией 27.11.2021 13:39
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27.11.2021 13:39


Новые претензии к ООО «Гринлайт», дело о банкротстве которого рассматривается в Санкт-Петербурге, предъявили налоговики. Как сообщает ИА «Высота 102» в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с финансовым требованием выступила межрайонная налоговая инспекция №16 Санкт-Петербурга. Так, «Гринлайту» предъявлен счет в 222 миллиона рублей за неуплаченные налоги. Ранее, напомним, требования кредиторов оценивались в сумму более 300 миллионов рублей.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в деле о банкротстве ООО «Гринлайт», которое занималось расчисткой ериков и ликвидацией свалок в Волгоградской области и попалось на хищении бюджетных средств, сменился временный управляющий. Между тем, список кредиторов проворовавшейся компании постоянно увеличивается. В роли «потерпевшего» выступает и  ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства», бывший руководитель которого Михаил Ситников накануне получил полтора года лишения свободы в колонии-поселении за превышение должностных полномочий. Суд установил, что Ситников подписал акты работ, которые «Гринлайт» не выполнил, зато компании выплатили 121 миллион рублей. Ситников признался , что указание подписать фиктивные акты он получил от бывшего председателя облкомприроды Виталия Сазонова, которому еще предстоит выслушать приговор суда. Перед законом ответят и директор «Гринлайта» Александр Фирсов, а также фактический руководитель компании Михаил Калонкин.



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