Доходы жителей Волгоградской области выросли на 34 миллиарда рублей

Экономика 26.11.2021 15:55
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26.11.2021 15:55
Номинальные денежные доходы населения Волгоградской области резко выросли в 2021 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, за 9 месяцев этого года они составили 561 миллиард рублей. Это гораздо больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, в 2020 году номинальные денежные доходы населения региона оценивались в 527,6 миллиарда рублей, утверждают в статистическом ведомстве.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало об обратной тенденции в реальных доходах населения со ссылкой на данные Росстата. Правда, снижение реальных доходов населения составило всего 0,1% за шесть месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого.
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