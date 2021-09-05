Росстат: в Волгоградской области доходы падают, зарплата растет

Экономика 05.09.2021 09:11
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05.09.2021 09:11
В Волгоградской области реальные денежные доходы населения снизились. Падение, по данным Росстата, составило всего 0,1% по итогам первого полугодия 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тенденция снижения реальных доходов зафиксирована помимо Волгоградской области в Астраханской области и в Калмыкии. В других регионах этот показатель вырос.
При этом среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Волгоградской области, по данным Росстата, увеличилась. Так, в первом полугодии 2021 года она составила 36831 рубль, что больше на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего номинальная зарплата в Астраханской области – 40461 рубль, самая маленькая в Калмыкии – 32695 рублей.
Проанализировали в ведомстве и структуру расходов и доходов населения Волгоградской области в первом полугодии. Так, по данным Росстата, денежные доходы составили в среднем 24074 рубля на душу населения в регионе, а расходы – 22499 рублей. Самые высокие доходы зафиксированы в Краснодарском крае – 33499 рублей, но расходы здесь еще выше – 34789 рублей. Больше вероятности накопить в Калмыкии – здесь доходы составляют 18869 рублей, а потребительские расходы – всего 11819 рублей.
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